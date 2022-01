FÁTIMA: “EL PODER DE LA MUJER ESTÁ PRESENTE”

23/01/2022 - 20:47 Pura Vida

La artista Fátima Flórez, que brilla en esta temporada de verano en Mar del Plata con "Fátima es camaleónica", donde exhibe su talento para el humor, el baile y la imitación, señaló a Télam que "el poder de la mujer está más presente" y que "hay que hacerlo valer" en tiempos en los que "cambió la sociedad y hubo una evolución".

Después de un freno obligado por su contagio de coronavirus, Flórez regresó a las tablas del Teatro Roxy, con un espectáculo que alterna momentos musicales y humorísticos con actos de magia a cargo del mago Emanuel, y otros de interacción con el público.

Bajo la dirección y la autoría de Norberto Marcos, coproductor junto al empresario Lino Patalano, la multifacética artista le rinde tributo a estrellas internacionales como Liza Minnelli, Madonna y Lady Gaga y, por supuesto, también a otras figuras domésticas del mundo del espectáculo como Mirtha Legrand, Susana Gimenez, Moria Casán y Nacha Guevara, entre otras.

Se luce con maquillaje y peluca, y también "al natural", para demostrar que es posible construir a los imitados a partir de "captarles el alma", exacerbando su gestualidad, su pose corporal y emulando sus voces con aguda precisión.

¿Cómo te llevás con el crecimiento de tu espectáculo, en una temporada con dificultades?

Bien, porque yo soy una mujer de teatro y una guerrera de toda la vida que siempre se pone al hombro lo que sea. Me encantan los desafíos y venir a Mar del Plata con este megashow; hicimos una puesta muy grande y el público que viene a verlo, lo agradece y hace el boca a boca.

¿Pensás que el humor cobra más valor con la pandemia?

Yo creo que el humor es fundamental. A veces hasta sin hablar, solo con gestos, la gente explota de risas y carcajadas. Además del humor, hay mucho canto, baile, coreo y despliegue, un show que tiene de todo.

Recreas a mujeres con mucha personalidad y carácter. ¿Cuál es el filtro que tenés a la hora de elegir un personaje?

La verdad es que no tengo muchos filtros. Yo creo que me caracterizo, desde que arranqué como artista, por desenvolverme al igual que en la vida con muchísima libertad. Para mí, el artista no tiene que pensar en estructurarse, por eso yo voy sin estructuras. Ahora hace diez años que tengo mi propio espectáculo, pero cuando empecé no era como ahora que todo avanzó y que las mujeres pudimos dar estos pasos. Antes nos costaba todo diez veces más que al resto. Era muy difícil. Ahora, una se va haciendo como de teflón, de hierro, pero yo nunca pierdo las ganas. Al contrario; siempre me genera ese nervio desde el primer día.

¿Se le exige más a una mujer que encabeza un espectáculo?

Creo que de toda la vida pasó eso y que, gracias a Dios, ahora como que cambió la sociedad y hubo una evolución. Pero siempre a la mujer como que se le busca el pelo al huevo. En nuestro espectáculo hay mujeres muy talentosas y otras a las que hago arriba del escenario, muchas artistas internacionales que de otra manera sería imposible juntarlas a todas. También creo que las mujeres son mis grandes seguidoras, las que más me apoyan, las que me traen a los novios, los maridos y a la familia. El poder de la mujer está más presente y hay que hacerlo valer.

¿Cómo te llevas con la mirada del homenajeado? Porque incluso haces chistes sobre si se van a ofender o no.

Siempre me subo al escenario a jugar y me encanta cuando en la platea o en la televisión me toca compartir y hacer el espejo con el álter ego. Lo disfruto mucho y siento que en ese momento recién termino de aprender y absorber todo el personaje y de captar su alma. Lo disfruto mucho y, por lo que veo, también lo disfrutan cuando lo hacen conmigo. Así que para mí son momentos como de perlita, muy disfrutables.