Flor de la V tomó la posta de “Intrusos”

24/01/2022 - 20:53 Pura Vida

Flor de la V debutó ayer como conductora de "Intrusos", por la pantalla de América Tv, acompañada por un staff que combina antiguos panelistas con nuevos: a Maite Peñoñori y Virginia Gallardo, se le sumaron Marcela Tauro, Augusto "Tartu" Tartúfoli y Lucas Bertero.

Con la expectativa creada por el arribo de una figura cuya vida se reflejó de manera mediática, desde 1999, en la pantalla del ciclo de América, el estreno de la nueva etapa de "Intrusos" cosechó los 2.8.

Si bien había trascendido la convocatoria a Luis Ventura, el antiguo co-conductor del programa no quiso ser parte del panel, y aprovechó la emisión de "Secretos Verdaderos" para burlarse de los dichos de Florencia, quien reveló que al preguntar por qué la habían elegido, la gerencia le habría contestado "porque soy la figura más popular que tiene el canal, quieren seguir apostando a mí, creen en mí e Intrusos es un programa que es legendario en el canal".

Ventura no lo dejó pasar y en su programa lanzó: "Nos empezamos a despedir, ya se viene Florencia de la V con la mejor noche, la de los sábados", en referencia a "La Noche de la V", que sale por América al finalizar "Secretos Verdaderos" y agregó: "Una Florencia espectacular, que además el lunes (por ayer) comienza en Intrusos como conductora. Lo digo porque lo he visto en las promociones. Va a estar Florencia, que es la más popular, así se definió así que yo la voy a ver".

Lejos de las ironías, Flor de la V se mostró ayer lista para hacerse cargo de "Intrusos". "Este programa atravesó mi vida entera, todo lo que me pasó, no solamente profesionalmente sino que personal", dijo la capocómica en su debut, durante el cual tuvo que hacerse cargo del malestar que la sola palabra "Intrusos" le genera a Susana Giménez, a raíz de los comentarios que supo hacer sobre ella su antiguo conductor Jorge Rial. En medio de una nota desde Punta del Este le nombraron el programa y la diva no alcanzó a escuchar que estrenaba conductora, cuando remarcó: "Yo no hablo con los programas que hablan mal de uno".