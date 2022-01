Las famosas se sinceran sobre la relación que tienen con el cuerpo

25/01/2022 - 20:55 Pura Vida

"Estas primeras fotos son de hace exactamente un año. Y las últimas son de la semana pasada. Estaba en Bariloche y me las trajo el teléfono con su manía de recordar cosas. Cuando las vi dije: '¡wow! ¿De verdad bajé tanto de peso y no me di cuenta? Y lo cierto es que sí. Un poco más de 10 kilos me separan entre un cuerpo y otro". Con ese posteo en su cuenta de Instagram, la periodista Connie Ansaldi profundizó sobre el cambio de vida que inició pensando una vejez feliz, en cuanto a la salud, algo que ya había adelantado en el programa LAM el año pasado, cuando le reveló a Ángel de Brito que había comenzado a incorporar cambios de hábito que en las fotos que compartió visibilizan sus efectos.

"Como verán en las fotos yo me estaba divirtiendo. Me veía espléndida y hermosa como siempre y disfrutaba de la vida, tal cual acostumbro. Pero algo no estaba bien. Mis estudios no eran los mejores del mundo. Y no porque algo me diera necesaria o llamativamente mal, pero siempre estaba ahí: al borde con la glucosa, el colesterol, la vitamina D, etc. Siempre al borde. Fue entonces cuando decidí hacer un cambio, casi un año atrás. Y ahí fue que mi salud comenzó a mejorar sustancialmente", escribió.

Y siguió: "Adelgazar es una consecuencia y no al revés. El verdadero cambio está en ordenar la alimentación para que se transforme en un estilo de vida y no en una dieta forzada con el objetivo de bajar los kilos que creemos tenemos de más. Alimentación, suplementos, hacks de tecnología, meditación, sueño y mi parte más floja, ejercicio, son el combo ideal para una vitalidad real y una mente productiva en un cuerpo más sano".

Por otra parte, dejó en claro que necesitó estar acompañada por profesionales para lograr esta nueva vida. "Ellos son claves en este cambio saludable. Siempre fui flaca. Kilos más kilos menos, mi cuerpo es armonioso. Pero no siempre me preocupó lo que comía. Ahora sí. Porque sé que la salud tiene efectivamente que ver con eso. Sé, que no es una cuestión de estética tener kilos de más o de menos sino que es una cuestión de cuán bien queremos vivir y cómo".

Dalia Gutmann, elige mostrarse tal cómo es

La locutora y humorista Dalia Gutmann también habló con Teleshow sobre las exigencias estéticas a las que se ven obligadas a responder muchas mujeres. Aunque en su caso, aclaró, prefirió siempre mostrarse como una mujer normal "lo más honestamente posible", por lo que desconfía de frases "edulcoradas" como "amo mi panza". Al respecto, dijo: "Muestro mi cuerpo porque estoy harta de que solo tengan voz minas con cuerpos espectaculares". Y contó que esa decisión le trajo un eco inesperado y "espectacular": "La gente me empezó a agradecer que no sea una mina con un cuerpo perfecto", contó. No obstante, admitió que tuvo que hacerse cargo de las consecuencias que implica no seguir el modelo de mujer que marcan las tendencias. "Sé que si tuviera una imagen más televisiva podría tener más trabajo, pero lo sentiría como una traición a mí misma", señaló y agregó: "No es una cuestión de autoestima sino de rebelión y de espíritu contrera. Pertenezco a la mayoría y las mayorías no siempre tuvieron lugar en los medios. Así que vengo a ser como una representante".