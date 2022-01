Ventura regresó a ''Intrusos'' en calidad de ''auxilio''

25/01/2022 - 21:06 Pura Vida

Si hay alguien que conoce la dinámica de "Intrusos" a la perfección es Luis Ventura, quien terminó alejándose del programa hace 8 años, cuando su relación de amistad con el entonces conductor Jorge Rial también se cortaba. Por eso, cuando ayer, imprevistamente, Marcela Tauro presentó fiebre luego de colocarse la tercera dosis de la vacuna contra el coronavirus, la producción no dudó en convocar a Ventura, quien esta vez aceptó y aprovechó para lanzar varios comentarios picantes, como el que se le escuchó decir cuando lo invitaron a ocupar su sillón al lado de Flor de la V, la flamante conductora.

"Perdón, ¿no hay ningún cable acá?", dijo en referencia a quien fuera conductor durante 20 años, y siguió: "Ante todo, siento emoción. Es volver a la casita de los viejos. Siempre transitando lo que es el mundo del chimento y del espectáculo, siempre digo que los pioneros fueron Héctor Ricardo García, Lucho Avilés, Jorge Jacobson…".

En ese contexto, completó: "Pero lo que marcó Intrusos fue un estilo diferente de hacer periodismo de espectáculos. Fue como un quiste que se metía en el espectáculo. Mucha gente creía que las peleas eran armadas y eran de verdad", desmintiendo las versiones de que los conflictos que se veían al aire estaban programados.

Y en un mano a mano de sincericidio, Flor de la V reconoció que en el debut de su nuevo rol al frente estaba asustada. Y Ventura, con "honestidad brutal", le dijo: "Se notó que estabas asustada. Entraste en el juego a los quince minutos…".

Honestidad brutal

El rating sigue acompañando al "Intrusos" renovado, permitiéndole imponerse a su competidor "El show del Problema", por 4 décimas, ya que registraron 2.5 y 2.1, respectivamente; y tocar picos de 2.8. Y ayer, Luis Ventura se transformó en "tendencia" por su vuelta al ciclo de América.

Ventura aprovechó su paso para contar varias anécdotas como una pelea que vivió con la conductora cuando fue hasta el canal, furioso y pedía entrar al estudio del programa. "Florencia estaba enojadísima. Me decían que quería romper todo. Yo les decía que la hicieran pasar. No sabía que estabas enojada con nosotros, pensamos que era por otro quilombo", explicó entre risas. Y cuando le preguntaron si había perdido muchos amigos por su trabajo, Luis le respondió: "El periodismo no tiene amigos. A mis amigos los cuido. Hay gente que cuenta las cosas para que las cuentes".