Carla Conte ofrece un ''recreo'' para el público

La conductora y actriz Carla Conte, quien está al frente del ciclo de entretenimientos "Recreo, El Programa" junto a Diego Korol por la pantalla de América TV, todos los domingos de 13 a 15, apuntó que la entrega busca que la gente "pueda pensar en otra cosa en este mundo tan complejo que nos está tocando vivir".

"Espero que el programa sea un recreo no solo para la gente que va a jugar con nosotros en Mar del Plata, sino también para quienes lo ven desde su casa, que sea una dispersión", expresó Conte a Télam.

El ciclo, que se emite en vivo desde la terraza del hotel Provincial de Mar del Plata y que además cuenta con la participación de Nazareno Mottola y Emily Lucius, tiene en cada entrega distintas figuras invitadas y shows musicales.

"Somos el único programa que está saliendo en vivo desde Mar del Plata, con una escenografía natural que es espectacular y eso te lleva de viaje", agregó la también bailarina.

¿Cómo es hacer dupla con Diego Korol?

Nunca habíamos laburado juntos, nos cruzamos poco. Tenemos una energía muy similar y estamos acostumbrados a laburar en vivo con lo que va pasando. Eso es lo que más me gusta, trabajar con la adrenalina del vivo. Yo me divierto y lo comparto, esa es mi impronta.

¿Tenés ganas de volver a actuar?

Sí, me dan ganas. No es algo que salga a buscar. He hecho cosas que están buenísimas, pero no tengo el ejercicio diario, hace rato que no actúo. Extraño hacer teatro, es apasionante, es de las cosas más hermosas que he vivido, no se compara con nada de lo que haya hecho y me encantaría volver. Mi trayectoria, desde que me hice conocida, fue en televisión y como conductora, es mi fuerte y mi prioridad.

¿Cuál es tu mirada de la situación de las mujeres en los medios?

En la época en la que yo decía lo que pensaba o me quejaba de ciertas situaciones o expresaba lo que no me gustaba me sentía sola. Hoy tengo la sensación de que somos miles, que si cualquiera de las minas que estamos en la tele tenemos algún problema hay un espacio donde encontrarnos y tenemos quien nos respalden. A raíz de lo que pasó con la ley del aborto se han organizado grupos de mujeres de todo tipo.