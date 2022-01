“Ella en mi cabeza”, una obra que envejeció bien

29/01/2022 - 20:43 Pura Vida

El guionista, dramaturgo y director Javier Daulte, que presentó en el Metropolitan porteño "Ella en mi cabeza", la multipremiada pieza escrita en 2005 por Oscar Martínez que ahora encabezan Joaquín Furriel, Juan Leyrado y Florencia Raggi, consideró que la merma de afluencia del público a las salas comerciales se debe no solo a factores económicos o pandémicos, sino a "cierto empobrecimiento en los contenidos que inundan la cartelera".

"Creo que el teatro comercial ya venía sufriendo una fuerte crisis de contenidos desde antes de la pandemia, y la pandemia, pienso yo, ha funcionado como un acelerador de procesos, como que puso una lente de aumento sobre fenómenos que ya estaban ocurriendo", dijo Daulte a Télam.

Pero en "Ella en mi cabeza", una pieza estrenada en 2005 con Julio Chávez, Soledad Villamil y Juan Leyrado, Daulte, descubrió "que el paso del tiempo le había hecho bien al material", en referencia a la historia de amor "bien contada, a la luz de las neurosis y las inseguridades que todos y todas podemos sufrir", sobre Adrián (Furriel), que ya no puede vivir con su mujer (Raggi), pero tampoco sin ella.

Convertido en un manual viviente de contradicciones, miedos, angustias y celos expuestos por un inconsciente que no para de atormentarlo, Adrián se vuelven un caso jugoso para el análisis de Klimovsky, su terapeuta (Leyrado), quien ahondará donde más le cuesta: ¿Qué los une realmente luego de tantos años juntos?

Sobre el regreso a la cartelera 17 años después de su estreno, Daulte contó: "Fue una idea del productor Pablo Kompel y también hacía tiempo que teníamos pendiente volver a hacer algo juntos con Joaquín Furriel después de 'Lluvia constante' (2012) y esta nos pareció una buena oportunidad, porque si bien yo había visto la puesta de Oscar (Martínez) tenía un vago recuerdo del montaje".

Por eso, categórico, advirtió que no piensa este reestreno como "una reposición": "Técnicamente una reposición sería repetir el montaje anterior y en este caso trabajamos con absoluta independencia de aquella versión y Oscar prefirió no influenciarnos en nada, así que prácticamente no hablamos del asunto".

¿Cuál es el secreto de esta pieza para "envejecer bien"?

Creo que es un buen texto; esa es la causa fundamental. Creo que es una obra cuyas verdades, de contenido y teatrales, no están atadas a una coyuntura.