Máximo Menem disparó duro contra Zulemita

Hasta ahora, Máximo Menem Bolocco, el hijo del fallecido expresidente argentino, Carlos Saúl Menem con la conductora chilena, Cecilia Bolocco, de quien se separó, se había mantenido ajeno a la polémica. Pero en la última entrevista que brindó a la Revista Velvet de su país, el joven de 18 años reveló el origen de la tirantez en la relación con su hermanastra Zulemita Menem.

La charla se dio en torno de cómo superó el traumático episodio que vivió hace un par de años cuando le diagnosticaron un tumor cerebral, por el que tuvo que enfrentar una cirugía de urgencia. "No me acuerdo tanto. Me sentía mal y mi mamá me mandó a la clínica (…) jamás pensé que me iba a morir. Nunca, nunca. Yo siempre supe que iba a estar bien (…)", contó.

Y cuando le preguntaron si la presencia de su padre no le hacía suponer que algo andaba mal, Máximo contestó: "Me acuerdo haberme despertado y verlo sentado ahí. Recuerdo la imagen, pero no dimensioné nada más".

Fue entonces cuando reveló lo mal que se lleva con Zulemita, quien había acompañado a su padre a Chile para ver a Máximo. "Eso sí, sentí rabia de saber que había venido Zulemita, cuando ella siempre me había hecho la vida imposible. Verla llorar en televisión, eso me ofuscó", dijo.

Y sin culparla, dejó entrever que su enfermedad en aquel 2018 fue el final de lo mal que la pasó ese año. Y recordó: "Era muy difícil contactarse con él (Carlos Menem). Era largo, al final llamábamos a uno de sus custodios, pero se hacía difícil".

Además, reconoció que cuando viajó a la Argentina se llevó una sorpresa. "Nunca pude estar solo con él. Él tampoco hablaba mucho, estaba viejo. No tengo muchos recuerdos de él, porque tampoco lo conocí mucho... tenía que pasar por la Zulemita, para llegar a hablar con él", remarcó Menem Bolocco en referencia a que su media hermana ponía freno a la relación que él podía generar con su padre.

De todas maneras, admitió que no le guarda rencor a Carlos Menem, de quien pudo despedirse en 2021, antes de su muerte, cuando lo visitó en el Sanatorio Los Arcos. "Fue la única vez que pude estar solo con él. Me acuerdo de que le agarré la mano y le hablé una hora sin parar. Y sé que me estaba escuchando, porque en ciertas partes el monitor se alteraba", declaró.