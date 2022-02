Varios famosos toman clases para ganar MasterChef

03/02/2022 - 21:18 Pura Vida

El certamen gastronómico de Telefé se vuelve cada vez más competitivo. Si bien al principio, algunos famosos llegan a la cocina con escasos conocimientos, a medida que avanza el reality comienzan a buscar la manera de no quedar afuera. Para eso, estudian. Así lo reveló uno de los participantes, Pablo Kablan, quien durante una entrevista radial con "Por si las moscas" dijo: "Esta edición me parece que tiene la particularidad de que todos estudian".

Y comenzó a enumerar: "Mica Viciconte cuando empezó no tenía ni idea, hoy sabe un montón porque estudia. Mery (Del Cerro) también. Cathy (Fulop) no sabía nada, no sabía prender una hornalla, pero hoy puede cocinar en cualquier lado. Estudia, tiene un profe".

El periodista también cuenta con una asesora personal, su esposa Edith Garibotti, quien es pastelera, y su hijo que es chef.

Del mismo modo en el que se preparan para poder afrontar los diferentes desafíos, también defienden su lugar con "uñas y dientes". Por eso, en este temporada no pierden oportunidad en recordarle a Malena Guinzburg, quien llegó por un reemplazo y terminará quedándose hasta que su talento se lo permita, que ella es la nueva. "Se lo recuerdan todo el tiempo. Es muy divertido, se lo exageran en la cara. Es parte del juego. Malena se lleva muy bien con todos y todos con ella, es una divina total, pero ese juego se lo van a seguir", contó Kablan.

La llegada de Malena provocó ciertos movimientos en el grupo y hasta Catherine Fulop le dijo en una emisión que antes de que ella se uniera al reality nadie se peleaba.

La hija de Jorge Guinzburg tiene varias competidoras fuertes en el certamen. Una de ellas es Mica Viciconte, y otra es la influencer tucumana Juariu. No obstante, los famosos aclaran siempre que todo es parte de un juego: "Es una competencia obviamente, pero todos nos llevamos muy bien. Creo que todavía falta avanzar más para que se vea agresividad. Nos picanteamos, pero siempre con humor y sabiendo que al otro no le molesta porque después nos volvemos todos juntos al camarín, charlando, y ya está. Yo estudio, busco ideas nuevas, pruebo recetas. Estoy muy metida en la competencia. Quiero llegar", contó recientemente Juariu a La Nación.

Además confesó: "Jamás hice un curso y ahora en MasterChef descubrí que me enamoré de la cocina porque me transmite algo muy lindo y me conecto con muchas cosas de mi familia. No me veo ganadora, pero me gustaría llegar lo máximo que pueda".