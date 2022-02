Al público no le importa la mala fama del actor William Levy

04/02/2022 - 21:27 Pura Vida

Una encuesta realizada por el gigante del streaming reveló recientemente que el 85% de los suscriptores sondeados admitió orgullosamente que ve telenovelas y en la lista de preferencias está la prueba. Primero fue "Pasión de Gavilanes", la ficción mexicana que apenas puso un pie en Netflix permaneció en el Top 10 de la Argentina durante 2021.Y ahora, la historia se repite con la nueva versión de "Café con aroma de mujer", la historia colombiana de los 90 que estuvo protagonizada por Margarita Rosa de Francisco y Guy Ecker; cuyos personajes actualmente están en manos de Laura Londoño y William Levy, el galán que ya conquistó a la argentinas.

Desde su debut, la telenovela logró meterse entre los 10 títulos más vistos de Netflix, y quizás el condimento para tener al público atrapado sea el halo mediático del galán, de quien se dice que durante las grabaciones protagonizó momentos de tensión con su compañera. Laura Lodoño declaró recientemente a la revista española Semana que Levi es "es como un niño chiquito. Se ve como un hombre grandote y obvio que es un hombre grandote, pero también tiene una parte que es muy de niño". Esas declaraciones alimentaron aún más los rumores de una mala relación entre los protagonistas, fuera del set, ya que esa actitudes inmaduras habrían desatado un fuerte enojo en la actriz y derivado en discusión que obligó la intervención de productores y directores. Ese día se tuvo que suspender la filmación. El motivo del cruce habría sido que Levy llegó al estudio sin haberse aprendido la letra.

Por otra parte, a través de las redes sociales, el galán anunció la semana pasada que se separó de Elizabeth Gutiérrez, con quien estuvo durante 20 años, y a quien conoció en el reality "Protagonistas de novela". Con ella tuvo dos hijos: Kaila y Christopher.

Con respecto a la separación sentimental que atraviesa Levy, la actriz que interpreta a Gaviota dijo en la misma publicación española: "Todos necesitamos tiempo para salir de eso, aunque fíjate que hay otro dicho que dice que un clavo saca otro clavo", dijo.

William Levy, quien le da vida a Sebastián en "Café con aroma de mujer" no gozaría del cariño del elenco, ni de los responsables del proyecto a raíz de sucesivos desplantes como el enojo indisimulado contra el equipo de iluminación, que hizo público el canal de YouTube Chisme no like, al considerar que "no sabían ocultarle sus ojeras".

Así y todo, "Café con aroma de mujer" se convirtió en un furor en los países de habla hispana desde su estreno en Netflix con nuevos actores protagónicos.