Leandro Rud cambió para pelear contra el cáncer

05/02/2022 - 21:48 Pura Vida

Leandro Rud tuvo su etapa de mánager de figuras como Loli Antoniale, Jesica Cirio, Alejandra Maglietti, a través de su agencia de modelos. Después se transformó en conductor televisivo, actualmente, al frente de "La Noche", por Canal 9. Y recientemente reveló su lucha contra el cáncer en las glándulas salivales de la parótida.

"Hay que hablar del cáncer como una lección de vida y no como sinónimo de muerte", dijo durante una charla con Infobae. Y contó: "El año pasado fue el peor año de mi vida, pero hay que luchar".

Por otra parte, ahondó: "Mi cáncer no tiene cura, pero si se logra detener queda como una enfermedad crónica, como una diabetes. Hoy estoy asintomático, me quedo mucho tiempo en la naturaleza, con mis perros, nado mucho en agua fría porque me hace muy bien, me relaja, me deja cansado y me hace dormir".

Por otra parte, admitió que aunque "no todos los días son buenos, le pongo garra. Hay días que me levanto mal y digo 'me tengo que levantar igual' y me voy a la pileta y nado hasta que me agoto. Y me voy de mi casa porque no me voy a quedar tirado. Hay que meterle mucha voluntad".

Lo que le sucede a Leandro Rud es lo que le pasa a muchas personas. Por eso se animó a contar su experiencia y las decisiones que le fueron ayudando en su lucha. "Hay que hablar del tema. La palabra cáncer es significado de muerte y la gente se tiene que sacar eso de la cabeza. Hay como una epidemia de cáncer y la gente tiene vergüenza de decir que tiene cáncer, se asusta o se encierra en la casa. Lo mejor es salir, afrontarlo, asumirlo, decirlo porque cuando uno lo dice se lo saca de adentro. La vida tiene que continuar", reflexionó.

Y confesó que cree que la enfermedad ya lo venía socavando, en silencio. "Hace muchos años estaba con ataques de pánico, angustia. Me venía sintiendo mal, iba perdiendo fuerza, energía, no sabía qué me pasaba. Me hacía los estudios, todos me salían perfecto", hasta que un día se sintió muy mal y llegó el diagnóstico.

El 1 de noviembre de 2021, el Dr. Nicolás González le puso nombre a lo que le sucedía. "Leandro necesitaba hace un cambio de estilo de vida porque si uno sigue haciendo un estilo de vida que antes podía ser dañino, por más que le demos el mejor medicamento va a ser muy difícil frenar la enfermedad. Y lo hizo", remarcó. Hoy Rud se siente con más energía para pelear.