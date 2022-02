Soledad trabajará en un nuevo disco de chamamé

05/02/2022 - 21:53 Pura Vida

Desde que debutó en la música, Soledad Pastorutti no ha dejado de crecer y de desplegar su creatividad con total libertad. Así, tras un disco intimista como lo es "Parte de mí", le seguirá otro de chamamé, según lo adelantó a EL LIBERAL tras su presentación en el Festival de La Salamanca.

"Quiero hacer un disco de chamamé. En marzo voy a comenzar a trabajar en mi nuevo disco, pero antes van a salir algunas canciones sueltas porque el disco va a ser más conceptual y con el objetivo de darle alegría a la gente. Van a salir canciones compartidas con colegas. De hecho, para carnaval ya tenemos una novedad, con Los Tekis", señaló.

La canción que grabó con Los Tekis formará parte del disco "Hijos de la tierra", del grupo jujeño, y lleva por título su nombre, "Soledad".

¿Qué debiste soltar para elaborar este disco tan intimista como "Parte de mí"?

Hay cosas que son muy personales y que por ahí no te las voy a poder contar. Estos últimos años fueron muy duros. Yo soy una compositora desde hace muchos años. Principalmente, tuve que soltar la parte de credibilidad en mi misma como compositora. Es una cosa dura. Lo primero que uno hace cuando escribe una canción se la muestra a sus seres queridos. Mi papá ha sido siempre una persona muy importante en mi vida, pero también fue mi crítico más acérrimo. Hoy, mi marido hace lo mismo porque hay confianza y está bien. Yo creo que fue más que nada eso. Después, fue abrirme a componer con otra gente, mostrarles mis secretos, que es lo que va a seguir pasando porque en mi próximo disco, que en una quincena empiezo ya, tendrá muchas canciones. Es difícil porque lo vamos a escribir. Ese miedo está, pero voy a seguir.

¿Qué te dejó la pandemia de coronavirus?

Para mí la pandemia fue una pausa necesaria en mi forma de elegir vivir la vida. Me ayudó a acomodar mucho un montón de cosas. Dicen que en el movimiento se acomodan los zapallos, y a mí no se me acomodaban. La pandemia me ayudó a acomodarlos.