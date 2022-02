Luisa Albinoni aseguró que la TV necesita que vuelva el humor

07/02/2022 - 21:33 Pura Vida

La actriz Luisa Albinoni, comediante estrella en la década del '80 y actual participante del exitoso reality de cocina Masterchef Celebrity, aceptó que "las formas de humor cambiaron", pero expresó que "añora ese humor que en el fondo era inocente y ahora dicen que era ofensivo".

En ese sentido, la actriz consideró que "se necesita" que la actual TV tenga "de nuevo humor" porque "con la risa se pueden superar hasta las cosas más terribles".

"El mundo cambió y ahora se dice mucho que las formas de humor que se hacían antes no se pueden hacer más; no es que no se puedan hacer más: la gente evolucionó, cambió, y los seres humanos nos adaptamos a una nueva forma de vida", opinó.

Al respecto, evaluó que los cambios "van a seguir" y rogó "poder verlos durante muchos años porque el futuro siempre es bueno". Y aunque insistió en que "lo anterior es maravilloso", aseguró ser "una persona que no acostumbra a vivir de los recuerdos".

"Tuve una época maravillosa y la suerte, que no tienen ahora las chicas que empiezan, de trabajar con los grandes. Tuve todas las mieles de la profesión que se puedan imaginar. Y ahora todo cambió y tuve que volver a golpear puertas, como cuando recién empezaba, llamando gente para pedir trabajo nuevamente", recordó Albinoni.

La experimentada actriz agregó: "Todo eso fue una vuelta muy satisfactoria porque me obligó a abrir la cabeza y darme cuenta de los cambios en el mundo".

En momentos en que mantiene "mucha expectativa y esperanza" en llegar a la final del popular reality culinario en el que compite, la actriz repasó en una entrevista con Télam su buen momento en ese envío de Telefé. "Se va haciendo cada vez más difícil y trato de afilarme para estar a la altura de una competencia como Masterchef", dijo.

Y sobre la autoexigencia a la que la lleva el certamen, reflexionó: "Hay que estar un poco loco para hacer Masterchef y yo entro perfectamente porque me encanta el formato, el estrés y la exigencia que tiene. Sobre todo porque me obliga a mejorar cada día, perfeccionarme y superarme, escuchando los consejos maravillosos de los chefs. Te vas relajando lentamente, vas aprendiendo y comprendiendo muchas cosas.

¿Por qué le parece que Masterchef es el programa número uno de la TV?

Porque la cocina es lo que nos relaciona con la parte afectiva, la familia, el amor, el cariño. Hay que pensar que lo que se cocina es para los seres queridos y ahí se vuelcan una serie de sentimientos. En el programa hacemos algunas preparaciones que nos llevan a la niñez, la infancia, la adolescencia... y es tan emotivo y cala tan hondo que eso es gran parte del éxito de Masterchef.