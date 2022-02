Rosalía rompe con la idea de los géneros

07/02/2022 - 21:37 Pura Vida

La artista, productora y compositora Rosalía, ganadora de un premio Grammy, anunció que su muy solicitado álbum "Motomami" saldrá en todo el mundo el 18 de marzo.

"Es un disco valiente... Los géneros son cosa del pasado; aquí hay espacio para todo... lo que debería ser la música moderna: arte y sabor, dembow, champeta, flamenco, bachata, hip-hop, melodías de piano... 'Motomami' se siente como un tren de carga del futuro, lanzándose hacia nosotros a toda velocidad y sin frenos. Rosalía es la fuente de energía detrás de todo esto", anticipa la portada compartida en la cuenta personal de Instagram de la artista.

Para celebrar este lanzamiento, Rosalía también regaló a sus fans "Saoko", un nuevo tema y vídeo de "Motomami". "Saoko" es un ejemplo del espíritu del nuevo disco de la artista, ya que conjuga gracia y valor, fuerza y vulnerabilidad, feminidad feroz y una actitud valiente y sin complejos.

"Nombrar mi siguiente single 'Saoko' y samplear a Yankee y Wisin para mí es el homenaje más directo que puedo hacer al reguetón clásico, un género que amo y que es una constante y gran inspiración a lo largo de todo el proyecto de 'Motomami'", dijo Rosalía.

Y agregó: "El beat de 'Saoko' lo empecé tocando un 'upright"piano' del estudio B de Eléctric Lady en Nueva York, me acuerdo como si fuera ayer. Era de noche y hacer este beat me pareció tan divertido como conducir un Lambo. Este piano luego lo distorsioné y añadí baterías clásicas de reguetón de una librería que Nais Gai me había mandado hacía tiempo, que por cierto es algo muy especial para mí porque esta librería lleva tiempo pasando entre productores de unas generaciones a otras".

"Antes de empezar este tema no dejaba de pensar que quería ver toques de jazz en un tema de reguetón y samplear el icónico tema de Wisin y Yankee me pareció la mejor manera de que abriera la canción", explicó sobre la canción.

Sobre la letra reflexionó: "Si te fijas, la letra gira en torno de un mismo concepto: la transformación. Todas y cada una de las frases son imágenes de transformación. Celebrando la transformación, celebrando el cambio. Celebrando que tú siempre eres tú mismo aunque estés en constante transformación o incluso que eres tú más que nunca en el preciso momento en que estás cambiando".