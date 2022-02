Flor Paz, una "Semilla" que renueva el folclore

10/02/2022 - 23:08 Pura Vida

Flor Paz vive un gran presente. Con disco nuevo, con colaboraciones que incluyen a su papá Onofre "Negro" Paz y Leo Dan, se va posicionando como líder en la renovación del denominado nuevo folclore nacional femenino.

Fue la invitada especial de Soledad Pastorutti, en la segunda noche del XXX Festival Nacional de La Salamanca, quien destacó a Flor por su talento femenino de vanguardia en la escena nacional actual.

Tras el éxito en Jesús María y Cosquín, llegó a sus pagos por herencia santiagueña para presentar su nuevo disco "Soy Semilla", conquistando a una multitud en el XXX Festival Nacional de La Salamanca que se desarrolló en las instalaciones del Club Sarmiento en ciudad de La Banda. Así la joven cantautora coronaba una temporada de verano en la cima. Flor Paz encarna la fusión perfecta entre historia y renovación y hoy lo expresa en su tercer trabajo discográfico "Soy Semilla", un álbum con la fuerza arrolladora de una artista que viene a plantar bandera como referente indiscutido del nuevo folclore nacional.

¿En qué momento de tu vida te encuentra hoy "Soy Semilla"?

Es un disco que salió en diciembre pasado. En poquito tiempo ya me está dando muchísimas satisfacciones. Está teniendo una muy linda aceptación. Estoy teniendo la oportunidad de poder ir dejando mi semilla en varias provincias de nuestro país. He estado por Mendoza, Córdoba, La Pampa y Santiago del Estero. Estoy muy contenta de poder tener la bendición de estos espacios (Jesús María, Cosquín, La Salamanca) porque sé que estamos en un país donde hay tantos artistas nuevos y con propuestas. Tener esos espacios y oportunidades para mí es una bendición. Así que, estoy muy agradecida.

¿Cuán desafiante fue subirte a los escenarios de Cosquín, Jesús María y La Salamanca, con canciones propias?

Es un desafío bastante grande. Me pongo nerviosa antes de cada show porque sé que es algo nuevo, sé que es una propuesta diferente. En ese miedo está el desafío. Lo que más busco, siempre a nivel personal y artístico, es un desafío nuevo. A mediados del año pasado me había puesto el propósito de mostrar algo diferente en el escenario. Me puse a aprender bombo-fantasía para poder ofrecer algo diferente en el show. Mi desafío es siempre presentar mis shows de una manera más linda y dando también una identidad al ciento por ciento de lo que me representa que es este disco donde estoy como compositora. Trabajé dos años para hacerlo. Musicalmente, se logró lo que estaba buscando. Siento que es importante también estar a la altura de ese disco en el vivo.

¿Qué quisiste enfatizar al elegir las canciones de "Soy Semilla"?

A nivel musical traté de expandir a lo que venía en mi anterior disco, donde había mucho más batería y guitarra eléctrica. Quise dejar eso a un costado e ir, en "Soy Semilla", a la esencia y es por eso que tiene mucho cuero, semillas, charango, bombo legüero y, a la vez, tiene ese audio en sonido que es un poco más actual en cuanto a las programaciones, pero tratando muy elegantemente para que no sea invasivo. En las composiciones, estaba esa situación de poder componer o de buscar repertorio que tenga esa esencia medio actual que me permita, vocalmente, un desafío y que también tenga ese origen de raíz. Se lograron canciones muy lindas que me ayudaron a crecer. Me junté con personas que me ayudaron a componer como lo son Cachorro López, Sebastián Jon, Juan Blas Caballero y León Cullen.