Paz es la fuerza de la raíz, la frescura de la flor

Tras dos años de trabajo junto al productor Juan Blas Caballero, Flor presenta "Soy Semilla", un disco con presencia, personalidad y carisma que refleja su identidad y condensa su sensibilidad artística. Logra imprimir su sello personal al potenciar los sonidos tradicionales con texturas melódicas y pop. Así, "Soy Semilla" confirma la fuerza interpretativa, enérgica y apasionada de Flor; y a su vez, trae un aire fresco y renovado al folclore, abrazando la tradición como motor para lo nuevo. Soy Semilla cuenta con las colaboraciones de Gabriel Pedernera, Chango Spasiuk, Leo Dan y Onofre Paz.

En lo musical, además de tu papá y Leo Dan, ¿quiénes más te acompañaron?

Están el Chango Spasiuk y Gabriel Pedernera (baterista del grupo Eruca Sativa). Hice una mixtura con todo lo que a mí me gusta del presente y sin olvidar el origen que es lo que me representa y lo que me emociona también,

¿El 2022 es el año de la confirmación de los sueños de Flor Paz?

Sí, porque hice mucho trabajo detrás del silencio y ya tenía ganas de mostrarlo. Hice bien en esperar. Ya tenía listo este material durante la pandemia, pero yo quería mostrarlo en vivo, con el público. Este año es momento de que este disco empiece a desplegar sus alas. Está caminando muy lindo y espero que siga así. Mi idea es poder llevarlo por todo el país y también, si lo permite, cruzar la frontera con un aire más latinoamericano.

¿Hay posibilidades de cruzar esas fronteras?

Gesté este disco con ese pensamiento. Cuando empecé a trabajar con Juan Blas Caballero llevé todas chacareras santiagueñas. Me dijo algo muy claro: "¿En Santiago ya te conocen?" Le dije que por mi papá sí me conocían. Y me dijo que deberíamos ahora ir por el resto del país y a cruzar la frontera. Me dijo que ampliáramos el repertorio para que el disco suene a folclore argentino. Y así concebimos este disco hermoso. Tomé todo lo vivido en la gira que hice con Los Manseros por el país. Estoy contenta con todo lo logrado.

En cada disco, un look diferente. ¿Tiene una razón en especial?

Hay un intermedio de dos o tres años entre cada disco y siento que soy otra persona de un disco a otro. Todas las transformaciones que he tenido como mujer están reflejadas en esa estética. Trato de que me represente al ciento por ciento lo que soy hoy.