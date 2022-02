Mauricio Dayub repone El amateur tras 25 años

13/02/2022 - 22:56 Pura Vida

El actor y director Mauricio Dayub, que reestrenó después de 25 años una versión levemente modificada de su emblemática obra "El amateur", que interpreta junto a Gustavo Luppi, sintió que "era un buen momento para compartir en Argentina el mensaje de alguien que es capaz de subirse al sueño del otro".

"Es la primera vez que voy a hacer una obra que ya hice, antes no encontraba razones para eso, pero estamos tan divididos, tan desilusionados, que esta cosa de ser amateur y darlo todo sin esperar nada, de mirar al otro de verdad y subirse a su sueño, me parecía más que necesario", dijo Dayub a Télam sobre la pieza que estrenó en 1997 con Vando Villamil y que ahora se llama "El amateur, segunda vuelta".

La obra, que estuvo cuatro años en el Teatro Payró, arrasó con los premios en Mar del Plata, viajó a Barcelona, a Caracas, regresó al Teatro El Picadero y tuvo una versión cinematográfica de la mano de Bruno Stagnaro.

Ahora se presentará los martes y miércoles a las 20.30 en el Chacarerean Teatre (Nicaragua 5565) para narrar el reencuentro de dos amigos caídos del sistema y ocupados en cumplir el sueño de batir un récord como ciclista: El Pájaro (Dayub) es el que pedalea y Lopecito (Gustavo Luppi) es su mánager.

Para hacer "El amateur, segunda vuelta", el autor que se reparte con el éxito de "El equilibrista", que pronto lo llevará a hacer funciones en Europa e Israel, convocó al equipo original (Luis "Indio" Romero en dirección, Jaime Roos en la música y Graciela Galán en escenografía y vestuario) excepto su partenaire, esta vez encarnado por Luppi, quien destacó: "Todos en algún momento tomamos alguna decisión de ir por algo que queremos y que escapa a la lógica de lo que es conveniente según el status quo de la sociedad. La obra habla de eso".

¿Cómo surge la idea de repone la obra?

¿Para qué?, me decían. Pero me pasó de entrar a un depósito donde me ofrecían guardar material y escenografías donde había un ventanal y dije: "Acá podría transcurrir ´El Amateur´ y venía sintiendo que era un buen momento para compartir el mensaje de la obra. Era abril de 2021, el teatro estaba cerrado y dije "no me voy a quedar sufriendo el corte de la temporada: cuando se pueda sería ideal compartir esto con la gente".