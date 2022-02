NÉSTOR GARNICA LLEVA ''CRIOLLO'' AL ARTESANO

14/02/2022 - 03:20 Pura Vida

Guitarra bombo y violín es la esencia de "Criollo" de Néstor Garnica. La guitarra de Alfredo Lugones, el bombo de Carlos Duarte y los violines de Garnica y de su hija Malena le dan sentido a este nuevo espectáculo con el que recorre el país el músico nacido en La Banda. Con esta novel propuesta, llegará el próximo sábado 5 de marzo al 26° Festival Nacional del Artesano, que se realizará en Ojo de Agua los días 4 y 5 de ese mes.

Antes, Garnica, en una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, contó cómo gestó "Criollo", en quienes se inspiró y a quienes homenajea con la puesta en escena que realiza en cuanto proscenio festivalero o no se presenta con este formato de trío.

¿Cómo surgió "Criollo"'? ¿Qué te llevó a hacer un espectáculo con guitarra, bombo y violín?

Ha sido todo una cuestión de necesidad. Había mucha gente que nos llamaba para tocar así, pero había que reducir el personal porque no dejaban que suban más de cuatro personas al escenario. Fue durísimo La verdad, el gremio musical ha sido muy castigado (por la pandemia). Desde enero del año pasado hemos tenido que salir…imaginate, soy padre de tres hijos y otro en camino, así que hay que meterle al violín con todo. Después de hablar con nuestro representante y sugerirle de hacer un espectáculo bien criollito, con guitarra, bombo y violín, arrancamos con esta nueva propuesta. Así fue como al espectáculo lo llamamos "Criollo: guitarra, bombo y violín". Empezamos en Jujuy. Lo que empezó por dos o tres tocada se convirtió en gira durante todo el país. No nos podemos quejar, hemos recorrido todo el país con "Criollo".

¿Cómo te has manejado con el repertorio?

Hemos cambiado el repertorio. Hemos incluido chacareras viejas y la verdad que ha tenido una aceptación impresionante. Hemos actuado hasta en la Patagonia.

¿A qué atribuyes ese gran recibimiento a un espectáculo como "Criollo" en este tiempo en el que, a veces, este tipo de propuesta no funciona?

Es difícil. Uno puede proponer un montón de cosas y no irte bien. Considero que el éxito que teneos con "Criollo" es por la necesidad que tenía la gente de apoyar a los artistas y la otra necesidad de salir, no estar más encerrados y decir: "Vienen estos muchachos de Santiago del Estero, vamos a verlo". La propuesta está muy buena. Modestia aparte, somos músicos que llevamos años en esto y se ha formado una hermosa agrupación. Como te digo, no nos podemos quejar porque nos va muy bien..

¿Cómo surgió la elección de Carlos Duarte y Alfredo Lugones?

Con Carlos ya veníamos trabajando desde hace tres años. Él me representaba. Ha tocado el bombo con Carlo Saavedra, con Los Manseros Santiagueños. A "Criollo" le metimos dos violines más y un Contrabajo. La idea es recorrer todo el país con "Criollo" Y Alfredo, un maestro con la guitarra.

¿Solamente "Criollo" marca tu presente artístico?

Es esto. Cuando paremos un poco, en abril, vamos a grabar nuevos y viejos temas. Se enfoca en esto: tres violines, guitarra, bombo y contrabajo. No sé si el disco se va a llamar "Criollo"