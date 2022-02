"Amor", el nuevo filme del santiagueño Argañaraz

15/02/2022 - 22:05 Pura Vida

"Amor" es la nueva película que dirigió el cineasta santiagueño Pablo Argañaraz . Luego de haber realizado "Strómata" (2016), el también director de "La mirada de Huguito" retornó con un filme "experimental", tal como lo definió, en el que 23 artistas de Santiago del Estero hablan acerca del amor. Este ensayo, que rodó entre enero y febrero del año pasado en el departamento de Argañaraz, tiene una narrativa no lineal.

Pablo tiene pensado estrenar esta producción en julio próximo, en el marco del Santiago del Estero Film Fest Internacional de Cine, que se realizará, en ciudad Capital, desde el 21 hasta el 25 de julio. Ahora, se encuentra en la etapa de posproducción (montaje y edición).

-¿En qué consiste tu nueva película?

-Es una película experimental. Es un proyecto que lo venimos trabajando desde hace tres años. Digo experimental porque es una mezcla de varias cosas puesto que tiene ficción, una parte documental. Ahora estamos en la etapa de posproducción que es donde se va a terminar de definir el género de la película. El filme se llama "Amor". Es una experimentación porque cada participación, son 23 artistas en total, se hizo bajo una directriz que es contar un poquito las diferentes aristas que tiene el tema del amor visto desde diferentes ópticas, diferentes edades. Es una experimentación con actores y bajo un modo de trabajo que hemos tenido que inventar para este proyecto.

.¿Cuál ha sido el disparador para hacer "Amor"?

-Cada proyecto requiere mucho trabajo. Yo digo que para hacer una película nueva tienes que vivir. Con el correr de los años vas acumulando experiencia, buena o mala, y a eso lo vas volcando en la película. Eso me ha pasado con "Strómata", "La Mirada de Huguito" y "El Santiagueñazo". Con "Amor" me ha pasado lo mismo. No puedes inventar un proyecto en un año porque tienes que ir viviendo cosas y experimentando cosas para poder escribir, dirigir y filmar. No es una cosita el disparador de "Amor" sino más bien un montón de cosas que se van sucediendo en muchos años y te dan pie para que empieces a prestar atención a tal o cual tema. En la parte de realización, la hemos empezado a trabajar con Juan Pablo Salomón con quien diagramamos el esquema de trabajo. Hay que manejar proyectos que sean factibles de realización, hablando de presupuestos.

-¿"Amor" es una película sobre el amor específicamente?

-No. Te vas a encontrar con un montón de personajes. Con algunos de los 23 personajes que cuentan su historia seguro que te vas a identificar. Es más una película que te habla sobre el amor en el sentido amplio de la palabra. Es una cosa más amplia o pretende ser mucho más amplia.