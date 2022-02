Morgana, una detective genial e ingobernable

15/02/2022 - 22:08 Pura Vida

Sarcástica, hiperactiva, rebelde, desafiante e ingobernable son algunos de los adjetivos para calificar a Morgana, una mujer pelirroja, madre soltera de tres niños y con un coeficiente intelectual alto que la ayudará a resolver los más difíciles casos policiales y a meterse en problemas. Morgana es el personaje que interpreta la actriz Audrey Fleurot en "Morgana: la detective genial", la serie francesa que es sensación en Europa y que Lifetime emitirá hasta este jueves 24, de lunes a jueves, a las 11. Audrey habló acerca de la composición de este enorme personaje.

-¿De qué se trata en la serie?

-Es una serie policial, con un asesinato en cada episodio. Es el tipo de series viejas que solíamos ver cuando éramos jóvenes. Crecí con este tipo de series. Cuando me ofrecieron el papel, pensé, está bien "es otra serie de policías. No es el tipo de serie que quiero ver. Así que no estoy realmente interesada". Pero, el personaje ya estaba ahí. Es una ama de casa con un coeficiente intelectual increíble. Pero ella no sabe que es súper. Porque siempre ha sido una carga para ella. Ella nunca hizo ningún estudio. Dejó la escuela muy temprano. Y ella no tiene filtro. Ella no puede mantener un trabajo, no puede mantener a un amigo, no puede quedarse con un hombre. Ella no tiene empatía. Se comporta como una niña. Al principio dije que no, porque no era el tipo de serie que quería hacer, pero los personajes se me quedaron grabados y pensé si pudiéramos cambiar esto en comedia, realmente podría divertirme y traer el personaje a mí y no al revés. Así que pocos meses después me ofrecieron el papel, tomé una cita con el productor y le dije: "Está bien, ya sabes, estoy de acuerdo en hacerlo si estás de acuerdo en cambiar por completo la serie. Quiero decir, mantenemos este personaje, pero quiero hacer una comedia porque creo que esa podría ser la diferencia".

-¿Cómo es qué Morgana es tan inteligente, pero no con tanta suerte en el amor?

-Porque no ha sido detectada como un gran coeficiente intelectual. Entonces para ella es una carga. Quiero decir, el hecho de que sea tan inteligente nunca ha sido algo bueno para ella porque, ya sabes, es súper inteligente, súper rápida y la mayoría de las personas que la rodean no lo son. Así que ha sido despedida todo el tiempo.