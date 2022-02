Otra “turca ” llega a Canal 7 Santiago del Estero

18/02/2022 - 20:39 Pura Vida

Una nueva novela turca llegará a Canal 7 Santiago del Estero. Se trata de la comedia romántica "Soñar contigo" que llegará este lunes 21, a las 18, a través de Telefé.

Ratificando el muy buen rating que tienen los culebrones provenientes de Turquía, "Soñar contigo" se sumará a "Hercai", "Zuleyha" y "Fugitiva", que también se emiten por Canal 7.

"Soñar contigo" está protagonizado por el popular actor y modelo turco Can Yaman y su coterránea, la actriz, bailarina y modelo Demet Özdemir.

La entrega está conformada por dos temporadas, que constan de 51 episodios. La trama, que se podrá seguir de lunes a viernes, cuenta la historia de amor de Sanem (Özdemir) y Can (Yaman), dos jóvenes con diferentes estilos de vida cuyos caminos se cruzan en el centro de Estambul.

Sanem, una joven humilde con aspiraciones de convertirse en escritora, es obligada por sus padres a elegir entre un matrimonio arreglado o a encontrar un trabajo adecuado.

Para evitar casarse acepta un empleo en una agencia de publicidad donde se enamora de Can, su jefe, un famoso fotógrafo de espíritu libre.

Cuando su familia le hace creer que la entregarán en matrimonio a su vecino Muzaffer si no encuentra empleo estable, comienza a trabajar en la agencia de publicidad Fikri Harika gracias a su hermana Leyla, que es la secretaria de Emre Divit, hijo del dueño.

Por otro lado, Can Divit, hermano mayor de Emre, es un fotógrafo de espíritu libre y fama mundial que regresa para la fiesta de aniversario de la empresa. Allí, le revelan que su padre tiene una grave enfermedad, y este le encarga que dirija la empresa y que encuentre al sujeto que está ayudando a su competidora Aylin. El joven no tiene más remedio que aceptar, despertando la envidia de su hermano, quien además de ser el "topo" de la empresa es amante y socio secreto la enemiga número uno de su padre.

Sanem y Can se cruzarán por primera vez en la fiesta de la empresa. La joven entra accidentalmente en el palco de Can, quien la besa apasionadamente en la oscuridad al confundirla con su novia Polen. Sanem se da cuenta que está perdidamente enamorada de aquel desconocido y decide descubrir su verdadera identidad. En tanto, Emre le hace creer que Can es una mala persona que solo está buscando aumentar el valor de la empresa para poder venderla, con ello lograr que la joven le ayude a sabotear la empresa.

Así, Sanem se encontrará atrapada entre los engaños, pero, sobre todo, entre el amor de dos hombres: Albatros (nombre que le puso al hombre desconocido que la besó), a quien ama sin conocerle; y Can, a quien odia, sin aceptar que ha empezado a sentir cosas por él.

Aunque no sospecha que se trata de la misma persona, Can, quien pronto se enamora de Sanem y descubre que es la mujer a la que besó en el palco, decide apartarse de ella cuando, por culpa de las mentiras de Emre, termina creyendo que ella está comprometida con otro hombre.

"Soñar contigo", al igual que otras telenovelas de origen turco, es una exitosa producción que lidera los niveles de audiencia en decenas de países en la que es emitida.