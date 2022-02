"Hay un manejo psicológico para que agradezcan que te dan casa y comida"

19/02/2022 - 12:41 Pura Vida

La muerte de Gustavo Martínez, que se produjo el pasado miércoles, tras una caída desde el piso 21 del departamento que habitaba, sigue dando qué hablar.

En una entrevista, Virginia Gallardo habló sobre la intimidad dentro de la familia Fort y mencionó que: “Gustavo era una persona que vivía de su trabajo, que dependía de una tarjeta, en este caso, de cuentas bancarias. Era un hombre que trabajaba con los músculos, era entrenador físico y evidentemente, no tenía los medios que los sobrinos quisieron dejar en claro. A ver, no le faltaba nada en cuanto a dónde vivir y qué comer”.

Por su parte, también contó su experiencia en su relación con Ricardo Fort, donde comentó: “A mí me pasó algo muy concreto que quizás, ellos no lo pueden visualizar. Cuando yo empiezo a salir con Ricardo, que se hizo público que me dio una tarjeta, me regaló un auto Mercedes Benz, una vez me hizo un escándalo porque me fui a hacer una presencia y me dijo ‘vos no necesitás trabajar’”, agregó.

Luego, remarcó que aquella vida de lujo que le ofrecían no era realmente como se pensaba: “Yo sí necesitaba trabajar porque con la tarjeta no hago nada. La tarjeta estaba a nombre de Ricardo y cada vez que se utilizaba era porque él permitía ciertos gastos que podía ser un vestido o un zapato. Uno no vive de eso”.

Además, dio detalles de los obsequios que recibía por parte de Ricardo: “Cuando Ricardo me regaló el auto, yo me manejaba en colectivo. Yo no tenía plata para pagar el estacionamiento diario. Realmente, no es un favor el que te hacen. Uno necesita tener dinero en el bolsillo para comprar lo que se necesita".

“Ni hablar si encima esos gastos están plasmados en un papel. Esto lo sé porque yo viví, Gustavo también lo sabía. Esto es para que entiendan cómo es el manejo mental y psicológico. Es un ‘que agradezcan que encima tenés una casa y comida’. Y no, las cosas van más allá de eso”, concluyó Virginia.