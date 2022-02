La zona gris de este mundo y el del más allá

19/02/2022 - 20:47 Pura Vida

En determinado momento de la película, Peter le dice a su esposa Claire: "No puedo vivir contigo en lo gris". El joven matrimonio está atravesando por una crisis debido a una tragedia familiar, la pérdida de su hijo.

Ella parece haberse quedado estancada en el dolor y él necesita definiciones: o tratan de recuperar el amor, y superar juntos la crisis, o cada uno decide continuar su propio camino y se divorcian. El conflicto interno de la protagonista es potenciado por un don que posee, el cual le permite "ver gente muerta"; y hago una referencia intencional a la conocida frase que enunciaba Haley Joel Osment en "Sexto sentido" pues "They live in the grey" puede considerarse otro exponente de la ola desatada por el film de M. Night Shyamalan, esto es, una línea de relatos de fantasmas combinados con un tono sentimental, melancólico, en el que no puede faltar un giro sorpresa final.

Con dicho planteo, el nombre Claire (equivalente del español Clara) resulta paradójico: ella puede percibir lo que está oculto a la gente común, es clarividente; pero también está sumida en la oscuridad de su pena. El título de esta segunda producción de los hermanos Abel y Burlee Vang (en 2016 habían debutado con "Bedeviled", no muy bien recibida por la crítica) también es ambiguo: quienes viven en lo gris de su trauma son Claire y Peter, pero también los muertos que –en la tradición del género– habitan en una especie de limbo, esperando algún tipo de reivindicación que les permita liberarse y partir al más allá definitivamente. "They live in the grey" recupera además un tópico propio del terror: las crisis familiares, las fracturas dentro de la unidad parental, son las que producen la apertura de la puerta de entrada del Mal.

Los hermanos Vang coquetean con el gótico clásico en la puesta en escena: su cámara se deleita en planos de los caserones donde viven las dos familias cuyas historias se entrecruzan. Claire visita como asistente social un hogar donde podría estar dándose una situación de abuso sobre una niña. En lo narrativo, resulta poco verosímil que una mujer tan perturbada psicológicamente no pida licencia y se encargue de esta tarea tan delicada, que se supone requiere total lucidez. Pero seguramente los realizadores privilegiaron el impacto emotivo que podía generar esta situación de tensiones exacerbadas. Para esto contaron con un elenco que cumple acabadamente, en particular la protagonista Michelle J. Krusiec, de gran expresividad en su labor de trasmitir el padecimiento de Claire.