Un santiagueño tocó con las manos un "Cielo grande"

20/02/2022 - 20:49 Pura Vida

El verano continúa a pura diversión con "Cielo Grande", la nueva serie juvenil que estrenó Netflix en todo el mundo, y que entre sus protagonistas tiene a Francisco Bsbús o Francisco Bass, actor santiagueño que se destaca en esta producción realizada en Argentina. El aclamado actor nacido en Santiago trabajó en esta tira que conjuga misterio, deporte, amor y música junto a un gran elenco internacional.

A poco de su estreno, el pasado 16 de febrero, arrasa en el rating. "Cielo Grande" narra la historia de un grupo de adolescentes que trabajan para salvar un hotel entrado en años y perdido en medio del Delta argentino. Recuerdos de la infancia, secretos familiares y momentos inolvidables se entremezclan en medio de una emocionante competencia de wakeboard.

La serie fue creada por el premiado productor Jorge Edelstein, dirigida por Mauro Scandolari, y producida por Pablo Ferreiro y Non Stop Studios.

Precisamente, Edelstein, creador de éxitos juveniles como "Violetta", "Soy Luna" y "Entrelazados", aseguró que para hablarle a los jóvenes hoy "es fundamental actualizarse para que lo que uno haga siga siendo relevante".

"Estudio constantemente, me hice fan de Tik Tok cuando empezó a ser tendencia para ver de qué iba y también tengo jóvenes en mis equipos para que me digan 'esto es cringe y no funciona'", explicó el también autor de tiras como "O11ce" y "Junior Express", sobre los desafíos que imponen audiencias cada vez más exigentes.

Con esa premisa creó "Cielo Grande", la serie protagonizada por un elenco internacional de jóvenes conformado por Pilar Pascual ("Go! Vive a tu manera"), Abril Di Yorio ("1-5/18"), Víctor Varona, Thaís Rippel ("Simona"), Francisco Bas, entre otros, que trabajan para salvar un hotel antiguo en el Delta argentino.

Dice Edelstein que el puntapié de esta tira filmada íntegramente en Argentina y que promete un cocktail de "misterio, secretos familiares, recuerdos de infancia, wakeboard, amor y música" fue un viaje de mochilero en Europa: "Hace muchos años, en el típico viaje de mochilero por Europa, tomé un ferry a una isla camino a Grecia y encontré un hostel atendido por gente joven, donde había diversidad de culturas, camaradería, con un espíritu alucinante y ese fue el start up inspiracional".

Diversidad

En ese lugar, dijo, había "gente que iba a pasarla bien, otra que trabajaba pero se divertía, y quería armar algo donde, dentro de la narrativa, estuviera justificada esta diversidad que, muchas veces, se vuelve un poco forzada, no ocurre orgánicamente".

"Hay algo que para mí está bueno y que tiene que ver con el "cartoneo de experiencias" que uno tuvo en la vida. Esto del "cartonero" lo dice Mauricio Kartun, que es un dramaturgo buenísimo y dice que él "cartonea" cosas que a nadie le sirven. En este caso, me fui de vacaciones y la pasé bien, es un momento que rescaté, resignifiqué y lo usé como inspiración de una narrativa. Sin eso la narrativa está hueca y son propuestas de marketing o efectistas que no tienen vínculo con la realidad ni emocionan", resaltó el productor argentino.