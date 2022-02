PAULO GABRIEL ES ZEDEQUÍAS, CONSEJERO POCO CONFIABLE

21/02/2022 - 23:08 Pura Vida

Paulo Gabriel, actor brasileño, es el protagonista de "Jezabel", telenovela proveniente de Brasil que, en la Argentina, es emitida, por la señal de UnifeTV. En la historia que narra esta novela bíblica, Zedequías, el personaje que compone Gabriel, es desencadenante.

Es el consejero oficial del Rey Acab y de la Reina Jezabel. Zedequías fue un profeta que llegó y conquistó muy pronto su espacio junto al Rey Acab. Pero su deseo por tener cada vez más poder le coloca en situaciones peligrosas y sucede que lleva a Acab a escoger caminos perjudiciales para su pueblo.

Así lo destacó Gabriel en una entrevista exclusiva, vía zoom, con EL LIBERAL. "Y claro, poco a poco percibimos que Zedequías no es una persona con buenas intenciones", indicó.

¿La ambición y el poder guían los intereses de Zedequías?

Zedequías es un profeta, pero no mucho. Es un falso profeta. Es la prueba viva de aquellas personas que solamente buscan el poder. Es un hombre muy particular que planea siempre cómo llegar al poder. Usa de su intuición también para influenciar al Rey Acad. Zedequías se convierte en el consejero del Rey Acad. Poco a poco gana poder, más poder y más poder. Tiene una ambición por el poder y esto se convierte como una enfermedad.

¿De qué manera Zedequías logró conseguir ese espacio de poder junto al Rey Acad?

Zedequías era un hombre articulado. Es intuitivo. A veces acertaba y a veces no. En cuanto tenía certezas de que no iba a poder hablar se quedaba con frases no tan completas; o sea, con informaciones que cualquier persona podría hablar. Pero, él coloca las palabras de una manera que crea en el Rey Acad un tipo de confianza en él. Zedequías es estratégico.

¿Desde lo ético, Zedequías está más cerca de Jezabel o del Rey Acad?

Su conexión es con el Rey Acad. Jezabel es una reina muy poderosa que, a veces, pone en ciertas situaciones a Zedequías para tener más información si está correcta o qué tipo de hombre es él. Como el Rey Acad es un poco más frágil, él junto con Zedequías tiene un poco de mayor confianza, un apoyo.

¿La novela Jezabel es reveladora de lo que se dice que fue la Reina Jezabel?

Jezabel es una novela muy bien hecha, con una producción realizada una parte en Marruecos y la otra en Brasil. Entonces, habla de la historia que conocemos de Jezabel, pero también habla de las partes que muchas veces no conocemos. Es un trabajo de muchas imágenes elocuentes. Además de la historia de Jezabel, en la novela hay otras historias que se cuentan como es el caso del profeta Elías que es un opositor a las ideas de Jezabel. También hay un núcleo romántico de los jóvenes

¿A qué atribuyes el éxito que tienen las novelas bíblicas?

Principalmente en Latinoamérica, en donde somos países de formación cristiana. Entonces, tenemos mucha influencia. Las telenovelas brasileñas, no solo las bíblicas, son de muy buena calidad y actualidad, pero hay un público interesado en ver este tipo de contenidos que no había años atrás sino que solo había películas. Entonces, se creó una cultura de consumo de este tipo de contenidos.

¿Cómo te sientes el ser parte de la creación de esta "cultura de consumo de este tipo de contenidos"?

A mí me encanta participar de buenas historias. Me encanta participar de personajes que tienen conflictos. Las historias, con este tipo épico, tienen muchos conflictos y muchas oposiciones de los personajes consigo mismo. Poder participar de proyectos que hablan sobre la humanidad es muy bueno.

¿Las novelas bíblicas ayudan a fortalecer la fe?

No tengo seguridad sobre eso. Algunas personas la ven como entretenimiento. Otras personas ven como refuerzo a su fe. Es más didáctico, porque es más visual. Uno comprende mejor. Independientemente de eso, funciona. Es un tipo de contenido. Todos son buenos.