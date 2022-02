Condecoran a Serrat con la Gran Cruz de Orden Civil de Alfonso X

22/02/2022 - 00:10 Pura Vida

El músico y compositor Joan Manuel Serrat fue condecorado con la Gran Cruz de la Orden Civil de Alfonso X el Sabio, por el presidente del Gobierno español, Pedro Sánchez, quien definió al trovador catalán como "el niño eterno, a quien a partir de ahora llamaremos excelentísimo, excelentísimo músico, poeta".

"Estoy emocionado de recibir esta distinción con mis hijos, que, más allá de ver en casa a un ser humano en calzoncillos, sepan que hay una persona que ha trabajado que ha hecho otras cosas", indicó Serrat en un acto celebrado en el Palacio de la Moncloa.

La condecoración concedida "por su brillante carrera y su contribución a la cultura y el arte españoles", fue aprobada por el Consejo de Ministros el pasado 7 de diciembre.

"Cuando la señora ministra me comunicó que me concedían esta distinción, se lo dije a mi mujer, Yute, y ella me preguntó: '¿y a ti por qué?'", comentó Serrat entre risas antes de reconocer que entonces recurrió a Google para ver a quiénes les habían otorgado el lauro.

"Y descubrí que fueron condecorados Álvaro Mutis, Concha Velasco o José Luis Cuerda, todos amigos, y me sentí reconfortado", señaló el artista, de 78 años.

El mandatario especificó entonces que la Gran Cruz distingue a personas que se hayan destacado en los campos de la educación, la ciencia, la cultura, la docencia, "en definitiva a todo los que hacen una labor esencial para hacer mejor la sociedad".

Serrat iniciará el 27 de abril en el Beacon Theatre de Nueva York una gira de despedida de los escenarios que, de momento, tiene cuatro funciones en la Argentina (19, 20, 25 y 26 de noviembre en el Movistar Arena de la Ciudad de Buenos Aires) y que finalizará el 23 de diciembre en el Palau Sant Jordi de Barcelona.

"De alguna manera, queremos acompañarte en este viaje, y esta medalla es el símbolo del inmenso cariño que te profesamos", resaltó Sánchez.

Sus canciones apelan a la tolerancia dentro de la sociedad, "cada una de sus letras se han inspirado en valores que ahora debemos reivindicar, como es la convivencia, la libertad y el amor por la cultura".

Catalán indiscutible "nos ha ayudado a transmitir la conciencia de la diversidad de las lenguas en nuestro país, has reivindicado el abrazo de las lenguas que no es más que el abrazo de los pueblos", ha dicho el presidente.