Fuerte crítica de Flavio Mendoza al gobierno

Flavio Mendoza volvió a cargar en contra del gobierno de Alberto Fernández por la gestión de la pandemia de Covid-19. Ahora se conoció un video en el que el productor de teatro aprovecha el cierre de una función de su espectáculo Stravaganza en Villa Carlos Paz para manifestar una fuerte crítica y aseguró: "¡No te la perdono más!".

Escoltado por el elenco de la obra que lleva más de 10 años en cartel, el director aprovechó para recordar cómo padeció el ambiente teatral las restricciones impuestas durante los meses más duros de la cuarentena en 2020. "Pero yo dije guau, porque yo podía zafar, pero había bailarines, había acróbatas que no tenían para comer literalmente", dijo Mendoza.

Además, el empresario teatral se refirió a la celebración clandestina del cumpleaños de la primera dama, Fabiola Yáñez, en la Residencia Presidencial de Olivos: "Así que la próxima vez, cuando tengamos que votar o hacer algo, pensemos porque mientras ellos hacían fiestitas en la Quinta de Olivos nosotros nos cagábamos de hambre".

Luego, Mendoza hizo una promesa ante el público: "Yo, mi amor, no se la perdono más. Porque yo soy un laburante de este país". Y aseguró que "yo le he dado trabajo a montones de personas a lo largo de este tiempo. He creado espectáculos y se han hecho millonarias conmigo. Así que mi amor, no te lo perdono más".

En la emisión de Almorzando con Mirtha Legrand (el Trece) del 30 de mayo de 2021, Flavio Mendoza se quebró al aire cuando habló sobre el impacto en el ambiente del teatro de las restricciones vigentes durante la segunda ola de Covid en la Argentina. Con lágrimas en los ojos, el productor teatral dijo: "Me angustia los que realmente no tienen para darle de comer a sus hijos".