MARTIN BOSSI PRIMERO EN ESPECTADORES Y PRIMERO EN RECAUDACIONES EN ''LA FELIZ'', SEGÚN DATOS DE AADET

24/02/2022 - 22:14 Pura Vida

Martin Bossi se convirtió en el gran suceso teatral del verano marplatense con solo cinco funciones semanales (una función menos que el resto de sus competidores inmediatos) en el teatro Mar del Plata propiedad del empresario Carlos Rottemberg. Martin Bossi sigue en el podio y va primero en espectadores y también va primero en recaudaciones.

El artista según cifras de Aadet (Asociación Argentina de empresarios teatrales) de esta semana encabeza el podio de los espectáculos más vistos y el que más recauda en Mar del Plata con funciones que se realizan de miércoles a domingos.

Martín Bossi hace reír, cantar y bailar a la platea en el teatro Mar del Plata, ubicado en la avenida Luro entre Corrientes y Santa Fe

Martín Bossi con su nuevo espectáculo "Bossi Comedy Tour" dio un giro y un vuelco en su carrera y hace que durante el espectáculo el público se ponga de pie para aplaudirlo, se abrace, cante y baile con el artista.

El "Bossi Comedy Tour" devuelve al consagrado y premiado actor a la ciudad de Mar del Plata donde siempre batió récord de espectadores.

Martín Bossi, el artista que arrasó con las boleterías durante más de una década y que fue el gran suceso durante todas las temporadas de verano que se presentó en Mar del Plata, donde obtuvo el codiciado Estrella de Mar de Oro, regresó a la ciudad balnearia con un atractivo espectáculo creado y dirigido por Emilio Tamer con una gran orquesta en escena, y logra que el público haga cola frente a la boletería para adquirir sus entradas como en los mejores tiempos del teatro de verano.

El espectáculo que protagoniza Martín Bossi este verano obtuvo el premio Estrella de Mar 2022 como el mejor espectáculo de humor del verano.

A lo largo de más de una hora y media de show teatral musical Martín Bossi vuelve a hacer reír, cantar y bailar al público en un espectáculo teatral presencial donde hace una divertida radiografía de lo que nos pasa y nos pasó a los argentinos y al universo en estos tiempos de pandemia y habla de un antes y un después a través de canciones que hacen cantar y bailar a la platea en el teatro mar del plata dirigido por Emilio Tamer con una orquesta en vivo.

Con esta nueva obra, "Bossi Comedy Tour", de alguna manera te fuiste sacando las máscaras, los maquillajes y hay en escena un Bossi en estado puro. ¿Cómo fue este cambio de compartir mucho más sobre vos mismo arriba del escenario?

Sí, creo que cuando uno es más chico imposta mucho. Y yo no necesito impostar tanto ahora, la gente ya ve todo lo que quiero que vean a través mío y no necesito subrayar o irme del escenario. Me transformé, de a poquito, no sé si malo o bueno, en un showman, que era lo que quería. Y en Latinoamérica hay pocos; es una rama en extinción. Y fui por ahí, en un mercado en el que es difícil ser un showman. Hay que cantar, bailar, hacer comedia, tocar un instrumento, cantar con tu voz o imitar a otros, hacer cantar al público. Es difícil pero me llevó treinta años de estudio y hoy estoy acá disfrutando.