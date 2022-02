''SCREAM'': OTRO REGRESO POCO FELIZ

24/02/2022 - 22:22 Pura Vida

En su libro "El horror en el cine y en la literatura" (2004), Norma Lazo menciona las etapas por las que, según algunos teóricos, pasa el cine de terror y sus diferentes subgéneros. La primera es la de la experimentación, en la que los realizadores pioneros prueban nuevos temas y formas narrativas; la segunda es la de la comercialización, en la cual otros realizadores toman, ya sin riesgo, aquellas innovaciones que resultaron exitosas. Esto conduce a una masificación y sobreproducción de películas que da lugar a productos donde prima lo industrial sobre los valores artísticos, y entramos en una nueva etapa: la parodia, inevitable burla sobre el género que ha comenzado a saturarse y vaciarse del contenido original o tergiversarlo. La cuarta y final etapa es la deconstrucción, en la que "el género se ve a sí mismo con ojo crítico y se analiza con la precisión de un cirujano".

Todos los capítulos de "Scream" (el primero data de 1996) son un ejemplo acabado de esta última fase. Su creador, Wes Craven, ya lo había ensayado en "Wes Craven's New Nightmare" (título por demás elocuente de la autorreferencialidad), donde parodiaba su propio clásico "slasher". Las películas de la saga "Scream" se proponen el desafío de poner en evidencia los lugares comunes del subgénero de las cuchilladas, sus trucos, mostrar los hilos, burlarse del cliché y, a la vez, resultar un espectáculo de terror efectivo y que satisfaga la cinefilia de los aficionados. No siempre se logró superar dicho desafío. La que mejor lo consiguió fue la película inicial; después todo parece (como suele suceder en el universo de las secuelas) un enrular el rulo que va perdiendo sustancia y gracia. "Scream" (título sin número, como si propusiera un reinicio) de 2022, la quinta entrega, a pesar de que pasaron once años de la cuarta, sigue dejando esa sensación.

Parodia de la parodia

Como si fuera una parodia de la parodia, por momentos podría impresionar como una tomadura de pelo a los espectadores. Cualquier objeción que pueda hacérsele al devenir de la trama (reclamar verosimilitud, por ejemplo, que a esta altura parece un lujo, o criticar las semejanzas con "Halloween 2") es clausurada por el metadiscurso de los personajes, quienes con cinismo dicen que en el género las cosas "son así" y no hay que esperar algo diferente. Hay momentos logrados, buenos efectos visuales para representar las muertes, los esperables gore y violencia, algún toque de humor (los repetidos –demasiado– porrazos que recibe el asesino); pero invariablemente, para que esta "Scream" funcione como film de horror, las víctimas se comportan como muy estúpidas, lo cual puede resultar más irritante que divertido o emotivo.