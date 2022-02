Wainraich vuelve a Netflix con ''Casi feliz''

24/02/2022 - 23:27 Pura Vida

La segunda temporada de "Casi feliz", la serie de comedia protagonizada y escrita por Sebastián Wainraich en la que encarna con una mirada semiautobiográfica a un neurótico e inseguro conductor de radio que intenta hallarse en su vida adulta, estrenará el próximo 13 de abril en la plataforma de streaming Netflix.

Dirigida por Hernán Guerschuny, la nueva entrega de la tira profundizará en los conflictos que el protagonista atraviesa con Pilar (Natalie Pérez), su expareja y madre de sus dos hijos, que pasado el tiempo comienzan a madurar y a enfrentarse con su padre.

También en ese entramado de relaciones se renovarán las dificultades con su hermano y con sus compañeros de trabajo -entre ellos "Sombrilla" (Santiago Korovsky), el productor del programa-, que cada vez lo respetan menos, aunque principalmente es Sebastián quien deberá resolver sus propias mañas y resentimientos para lograr llevarse mejor con el mundo que lo rodea.

Con una propuesta puramente humorística que aun así deja lugar al drama, Wainraich vuelve a trasladar las observaciones y obsesiones que aparecen en sus conocidos monólogos y otros proyectos a esta temporada que promete sostener el tono personal que marcó la primera entrega, lanzada en mayo de 2020.

Con producción de HC Films y Tiger House, "Casi feliz" cuenta en su elenco con Peto Menahem, Lucas Wainraich, Sofía Guerschuny Pesci, Miguel Ángel Podestá, y tendrá esta temporada a invitados especiales como Carla Peterson, Benjamín Amadeo y Julieta Díaz. Carlos Portaluppi, Rafael Ferro, Daniel Hendler, Diego Gentile, Gustavo Garzón, Adriana Aizemberg y María Abadi, completan la lista de figuras que estarán en cada episodio.

"La idea es contar la historia de este personaje con todos los mundos que lo alteran y no lo dejan en paz. Es un hombre en la mitad de la vida tratando de resolver los problemas que le aparecen desde el pasado, en forma de ex novias o su ex mujer, y desde la incertidumbre del futuro", explica Wainraich.