Amorina: ''Me interesa que la gente me perciba como cantante de cumbia''

En "La otra" contó una historia acerca de cómo ella le robó el novio a una persona. Ahora, en "Me quedo sola", su segundo single, la cantante argentina Amorina cuenta qué le sucede cuando es a ella a quien le rompen el corazón.

Mientras disfruta del éxito alcanzado por "Me quedo sola", Amorina volcará sus sentimientos en una tercera canción que ¿será la culminación de historia que empezó en "La otra" y continuó en "Me quedo sola"?. Solo ella lo sabe.

Embanderada en el género de la cumbia santafesina, la joven de 19 años está forjando un camino que la lleva a la gloria y a convertirse ya no solamente en una promesa, como todos afirman, de la cumbia proveniente de la ciudad argentina de Santa Fe.

En una entrevista exclusiva con EL LIBERAL, Amorina habló de todo.

¿Cómo nace "Me quedo sola"?

Es una canción que nació en la pandemia después de una ruptura amorosa. Ahí cuando nos damos cuenta, que si una relación no funciona hay que priorizarse a uno mismo. Entonces todo vuelve a tener sentido y los que pasamos por ese proceso, debemos saber que lo vivido se convierte en aprendizaje, para no volver a cometer el mismo error y seguir adelante, más fuertes que nunca. Lo que muestro en el video es cómo superar el pasado, dejando de lado los objetos que nos tienen atados a aquella relación, para poder encarar una nueva vida. Habla de cuando te rompen el corazón, quizás por primera vez, y del aprendizaje que te lleva esa ruptura. La escribí con un amigo, Maximiliano Atale, que es un gran compositor. Es una canción súper especial que yo quería que la gente la escuchara y la conociera porque es mi favorita de las tres que estamos haciendo.

Todos dicen que Amorina apuesta fuerte a canciones que hablan de esta temática en la que se exponen este tipo de situaciones.

Me gusta hablar de diferentes cosas que van pasando y más ligadas a los jóvenes. Esta canción habla de una ruptura amorosa y del aprendizaje, pero también estoy haciendo canciones que hablan sobre la amistad. Escribo sobre temas en los que también estoy buscando siempre lo divertido y no solamente lo dramático o lo triste que puede ser sino también lo bueno que uno le saca a las cosas que vas aprendiendo. Voy por ese lado.

En "La otra" dices "no vale la pena seguir este juego", mientras que "Me quedo sola" expresas "destrozaste la ilusión. ¿"Me quedo sola" es la continuación de la historia de "La otra"?

A medida que vayan saliendo las canciones se van a ir dando cuenta de que todo está enlazado. Hay una historia muy grande en todas las historias que vengo haciendo. Recién salieron dos. Como vieron en el videoclip (de "Me quedo sola") sí está enlazado porque tiene que ver con "La otra". En "La otra" le robó el novio a una persona y algo está pasando ahí. Después, me viene el karma me parece. Estamos jugando con esa historia juvenil, dramática. Vamos a ver cómo sigue la historia. Todavía no te puedo contar mucho.

¿En el tercer tema darás continuidad a las historias que contaste en "La otra" y "Me quedo sola"?

Sí, es como un círculo que vamos a ir conociendo No sé si va a ser solo un tema o más y si vamos a seguir con esta historia, pero si será una historia de amor con aprendizaje y con muchas cosas que fueron pasando en el medio. Hay consejos. Hay un montón de cosas que ya la van a ir conociendo de a poquito.

¿Cómo se supera un dolor profundo cuándo el desengaño amoroso es inmenso?

Yo creo que es el tiempo, los amigos, la familia, las personas que están con uno y también aferrarse a lo que uno le gusta como en mi caso es la música. Verlo desde ese lugar me parece lo mejor.

Historias propias

¿Cuánto de la historia propia de Amorina, la joven de 19 años, hay en "La otra" y en "Me quedo sola"?

Hay un poco de fantasía, pero también hay un poco de realidad. Uno va jugando con esas cosas. "La otra" nació como algo divertido, mientras que "Me quedé sola" es algo ya personal, pero no tanto porque también está jugando con esto de las historias de amor. Yo consideraría que es fantasía, pero un poquito de todo hay.

En el video de "Me quedé sola" quema las cartas, un osito de peluche y todo elemento que lo ligue a esa persona que te ha engañado. ¿Cuál es el mensaje que quieres dar con esto de soltar lo que te ata al pasado?

Es dejar atrás todo lo malo o aprender de eso, dejar atrás la relación y seguir adelante. El mensaje va por ese lado: seguir adelante a pesar de todo lo que pasó y llevarse lo bueno, pero hay algunas cosas que hay que aprender a dejar atrás.

¿Por qué prevalece el ritmo del acordeón en "Me quedo sola"?

A mí me interesa mucho que la gente me perciba como cantante de cumbia y siempre me gustó el género santafesino, esa cumbia clásica, romántica. En estas canciones (incluye "La otra") estuve buscando un sonido muy clásico tratando de fusionarlos con nuevos sonidos, sintetizadores, etc. No me cierro a descubrir nuevos géneros y a hacer nuevas cosas.