Marcelo Véliz lanzó su nuevo disco, "42 años de magia y de guarachas"

Marcelo Véliz concluyó la grabación de "42 años de magia y de guarachas", su disco número 71. Véliz destacó que los temas que lo componen ya lo interpretan en cada uno de los lugares bailables de la temporada del Carnaval 2022. "Este disco contiene cumbias y guarachas en un 80 % de mi autoría y que ha sido terminado en los estudios de Melodía Récord, de Santiago del Estero", destacó.

También señaló que él y su conjunto fueron elegidos por la producción del programa televisivo "Pasión de Sábado", como "el grupo de mejor show en vivo. Es un placer y un orgullo ser artista genuino y exportadores de buena música a todo el país y a otros países", puntualizó Véliz a EL LIBERAL.

"Una trayectoria de 42 años me avalan. Soy muy respetuoso de lo que hago y mantengo la humildad que siempre me ha caracterizado", destacó.

"No me creo el mejor que nadie, pero sí me he ganado un respeto a nivel nacional que lo disfruto con mucho placer en nombre de Dios", enfatizó.