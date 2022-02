UNA LLAMADA QUE MÁS VALE NO ATENDER

26/02/2022 - 20:14 Pura Vida

Vaya una primera observación: resulta por lo menos curioso el atraso con que, por esos misterios (y caprichos) de las distribuidoras, esta producción del 2020 se estrena recién ahora en la Argentina, cuando seguramente ya los aficionados al terror la deben de haber visto. Su realizador es el estadounidense Timothy Woodward Jr., especializado en thrillers de acción. Desde el título, uno ya podría intuir que se va a encontrar con un producto del montón. Y no me refiero a la simpleza de la frase, pues hay grandes obras que han tenido títulos sencillos ("The thing", "The exorcist", "Jaws", "Psycho"); sino que hay otras de nombre parecido con las que podría confundirse. Incluso, en ese mismo año se estrenó una coreana llamada "Call", de Lee Chung-hyeon. En las promociones se dice que es una obra del "creador de 'Final destination'"; se refieren a Jeffrey Reddick, guionista que trabajó en esta saga y otros films de terror; en "The call" es coproductor, de modo que aquel es un dato intencionalmente deformado para atraer público.

Lo único destacable –y hasta por ahí nomás– es la presencia de dos nuevos íconos del cine de terror: Tobin Bell, el Jigsaw de la saga "Saw", que parece condenado a comandar juegos perversos; y nuestra bienamada Lin Shaye, una actriz a la que nos encanta ver en films de terror, pero que tiene un talento por el que merecería ser incluida en proyectos de mayor calidad que este. Woodward Jr. ya había dirigido el año pasado a Shaye en otro film de terror, "The Final Wish", bastante mal recibido por la crítica.

La historia se centra en un grupo de adolescentes que acosan a una mujer, Edith Cranston (Shaye), por creerla responsable de la desaparición de la hermanita de uno de ellos. Cuando la mujer muere trágicamente, el hermano (Bell), los convoca y les propone un juego: subir de a uno a un cuarto de la mansión, atender una llamada telefónica durante un minuto; si lo logran, se ganan cien mil dólares. Les advierte que quien va a llamarlos es Edith, quien pidió que le instalaran un teléfono en su tumba. ¿Parece un chiste? Pues no.

Este solo planteamiento ya es suficiente no solo como motivación para destripar este engendro de película, sino que directamente da como para salir de la sala, apagar la tele, la compu o lo que corresponda.

La historia ocurre en los 80, cuando aún no se habían difundido a nivel masivo los celulares; por lo tanto, en la tumba se instaló un teléfono fijo (me imagino a los de la empresa telefónica llevando los cables hasta el nicho).

No se alcanza a definir si los actores son de madera o los personajes tienen un diseño demasiado estúpido; capaz que un poco de ambas cosas. No se entiende que los jóvenes concurran como corderitos a la casa; ni que acepten el trato poco cordial y la propuesta en sí del tenebroso marido. Como convirtiéndose en un esbozo de film de episodios, cuando –¡obviamente!– cada joven suba a recibir la presunta llamada del más allá, conoceremos sus historias, llenas de traumas y culpas, por las que esto que les pasa parece un castigo (habitual en el costado moralizante de los films de episodios).

Aquí “The call” se convierte abiertamente en un espectáculo de feria (como esa feria a la que concurren los chicos para pasar el rato), concretamente de tren fantasma, con pasillos, penumbras, lucecitas de colores y los infaltables sustos.

No es necesario extenderse en mayores descripciones. Hagan de cuenta que los llaman para ofrecerles un plan de telefonía móvil, un seguro o proponerles una encuesta a la madrugada. No atiendan esta llamada. No se entiende que los jóvenes concurran como corderitos a la casa; ni que acepten el trato poco cordial y la propuesta en sí del tenebroso marido. Como convirtiéndose en un esbozo de film de episodios, cuando –¡obviamente!– cada joven suba a recibir la presunta llamada del más allá, conoceremos sus historias, llenas de traumas y culpas, por las que esto que les pasa parece un castigo (habitual en el costado moralizante de los films de episodios).

Aquí “The call” se convierte abiertamente en un espectáculo de feria (como esa feria a la que concurren los chicos para pasar el rato), concretamente de tren fantasma, con pasillos, penumbras, lucecitas de colores y los infaltables sustos. No es necesario extenderse en mayores descripciones. Hagan de cuenta que los llaman para ofrecerles un plan de telefonía móvil, un seguro o proponerles una encuesta a la madrugada. No atiendan esta llamada