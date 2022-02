Seba Dubar: "Es totalmente diferente al fútbol estar arriba de un escenario"

26/02/2022 - 20:42 Pura Vida

La música siempre estuvo en su vida, pero quizás no encontraba el momento justo para dedicarse de lleno a esta pasión que la desarrollaba en paralelo a su otro amor: el fútbol. Ahora, ya con un primer disco en las bateas, Sebastián Dubarbier, el recordado jugador de fútbol de Gimnasia, Estudiantes, Banfield y en clubes europeos, es hoy Seba Dubar, el cantante, el roquero que salió a los caminos a cantar lo que vive y siente. Y todos esos sentimientos los volcó en "Rompecabezas ", su primer disco.

Con esta placa discográfica que marca el comienzo de su carrera musical, Seba abre el juego al público con este álbum de diez canciones propias para bailar de principio a fin. En sus temas, la voz de Dubar es acompañada por riffs pegadizos y arreglos vocales que entran y salen de la canción para imprimirle un extra a cada historia.

Con él, vía zoom, EL LIBERAL habló en exclusiva. Su alejamiento del fútbol, su dedicación a la música, sus proyectos, lo que charlaba con su suegro Alejandro Sabella (Seba está casado con María Alejandra Sabella, hija del querido y recordado "Pachorra").

¿Qué te llevó a dejar el fútbol? ¿Fueron las exigencias de este deporte o tu pasión por la música con la que venías desde hace tiempo?

La exigencia no, porque me gusta entrenar. El reto, la competencia un poco se va yendo con los años. La competencia es algo natural, pero la música juega un papel importante porque, a partir, yo, con 29 o 30 años, tenía un material para mostrarlo, trabajarlo. Me gustaba tocar, me gustaba cantar. Entonces, cuando pasó esto de la pandemia, podía haber seguido jugando y, realmente, con todo el trabajo que tenía hecho con la música quería hacerlo ahora. Lo de la pandemia ayudó a que dejara el fútbol.

¿Cuál sería la analogía entre la función que tuviste como futbolista con la que hoy te desempeñas como músico?

Como futbolista en sí fui muy aguerrido, muy "metedor". Y como músico voy a hacer lo mismo. Desde hace mucho que vengo metiendo y pensando en lo que voy a hacer y yo creo que es esa la idea y la historia del triunfo.

¿Qué gambetas tienes que hacer hoy como músico?

Como músico tengo, más que gambetas, que tirar para adelante, correr para adelante, trabajar. La constancia es lo más importante, en todo sentido, en cualquier faceta de la vida y de la profesión. Eso es lo que te lleva al éxito. En el medio hay frustraciones, hay un montón de matices que es la vida misma. No todo es color de rosas.

¿Para conformar "Rompecabezas" tuviste que dejar cosas de lado o mover piezas y buscar los lugares justos para darle el sonido justo y poner tu voz justa en cada canción?

Tuve que mover piezas en lo personal y después seleccionar las piezas de este rompecabezas o de este disco para que se uniforme y tenga variedad de estilo y demás. Es un trabajo largo que ya lo venía haciendo mientras jugaba. Es una selección de temas de toda mi vida que tiene esos matices de alegría, de tristezas. Tiene un poquito de todo.

¿"Rompecabezas" es un viaje emocional y vivencial?

Exactamente.

En "Mis estrellas" están tus hijos. En "Vuelvo a casa", tu retiro del fútbol. En "Walking Dead", el confinamiento. ¿Cómo fue el proceso creativo de esas canciones?

"Walking Dead" nació en los primeros meses de este confinamiento. Yo no me había mudado de la casa. Me había venido, en forma definitiva, a jugar en Argentina después de Deportivo La Coruña, y estaba en una terraza, piso 12, mirando la ciudad que estaba totalmente desolada, mirando Walking Dead. En su momento, jugábamos ajedrez con los chicos y es por eso que tiene algo de las piezas de ajedrez. Se dio ahí, haciendo un asado afuera, con la guitarra siempre colgada y escribiendo cosas.

¿Cuánto ha influido en vos The Rolling Stone, AC/DC, Tipitos, Ratones Paranoicos, Guns N' Roses, Guasones?

Guns N' Roses no tanto, por ahí sí AC/DC. En su momento lo escuchaba mucho, me gusta el estilo. The Rolling, obviamente. Guasones es una banda que la seguí muchísimo en mi adolescencia. Tengo también lo que es Viejas Locas, Intoxicados, Las Pastillas del Abuelo que fueron mis primeras canciones que aprendí a tocar cuando tenía 19 o 20 años. Debo tener influencia de todo eso porque es todo lo que mamé. Y, queriendo o sin quererlo siempre hago eso.

En el estribillo de "Rompecabezas" dices: "Ya no me dejes tan desecho amor, si tu perdón no es la pieza en que terminó, perdido estoy…" ¿Dolor, culpa, perdón?

Es una historia de desamor. Meto un poco mi vida, el fútbol. Es una canción que la hice no hace tanto. Tiene de todo eso. Parece una historia de desamor, pero yo voy tirando más hacia mi vida, hacia un montón de cosas.

Conexión con el público

No es fácil subirse a un escenario y cantar canciones propias y lograr el aplauso inmediato. ¿Cómo fue la reacción de la gente en la presentación de "Rompecabezas"?

Me sentí cómodo. Había gente que no conocía y mucha familia porque era mi cumpleaños también. Fue una fecha hermosa, la pasé bárbaro. Con el tiempo voy a ir teniendo esa experiencia de intentar conectar más con el público. Es totalmente diferente al fútbol. Estar arriba de un escenario no es fácil y es lo que tengo que ir aprendiendo.

¿Qué ritmos y letras estás eligiendo para tu próximo disco en el afán de lograr una mayor conexión con el público?

Va a ir un poco con lo que venimos haciendo. A los temas ya los tengo casi elegidos. Hay que empezar a producirlos, ver estilos. Eso lo vamos a ver en estos meses.