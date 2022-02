''Imágenes paganas'', por la señal Canal (á)

27/02/2022 - 22:41 Pura Vida

Todos los martes de marzo, Canal (á) junto a DAC, estrenan nuevos documentales en el ciclo: DocuDAC y presentan un serie de nuevos documentales de reconocidos directores y films que serán la esencia dedicada a difundir el género documental.

Cada martes a las 21 hs. Canal (á) presenta un nuevo documental con grandes referentes de la cultura argentina. Los directores protagonistas de este ciclo serán Sergio Costantino, Carmen Guarini, Hernán Gaffet, Cristian Pauls y Victoria Carreras.

Este martes 1 de marzo, a las 21, se emitirá "Imágenes paganas", de Sergio Costantino.

Aún hoy persiste cierta resistencia a reconocer la revolución estética que provocó Virus en los tempranos ochenta. La audacia de Federico Moura al frente de la banda platense excedió los límites del rock y todavía es una fuente de conocimiento art-pop. Imágenes paganas explora esa tensión y rechazo en tiempos de dictadura, azote que la familia Moura pagó con la desaparición del hermano mayor de Federico.

"Sé lo que no quiero, pero no estoy muy seguro de lo que quiero y me alegra que sea así, lo incierto me mantiene vivo", señala el cantante mientras las fotos juveniles pasan rápido y todos sus perfiles explican al artista en ciernes. La mirada del fan corre por cuenta de la dirección: Sergio Costantino pone toda la memorabilia al servicio de los rastros perdidos del cantante, que morirá a causa de sida en diciembre de 1988. Incluso los inserts, una suerte de visión paralela a los relatos de los protagonistas, refuerzan rasgos de estilo como ambigüedad, provocación, ironía y libertad sexual. El documental de Costantino inaugura un tiempo de reparación histórica con Federico Moura como guerrero de la modernidad.

Por otra parte, para el martes 29 de marzo, a las 21, está prevista la proyección de Merello x Carreras, de Victoria Carrera. El filme es un conmovedor homenaje a una figura fundamental del espectáculo argentino, que muestra a "Tita" en la intimidad de la familia Carreras.