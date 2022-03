La Joaqui está a morir con L-Gante y el estilo musical

28/02/2022 - 20:43 Pura Vida

La cantante urbana La Joaqui aseguró que "hay un montón de gente que no quiere aceptar que haya otros que salgan adelante y que les molesta que cambie el destino que esperaban que tuviéramos", al conversar con Télam sobre los ataques que recibió en las últimas semanas después de cantar con L-Gante en Tecnópolis.





Acabás de estrenar "Un Montón" junto a la española Juicy Be ¿Cómo se dio esta primera colaboración con una colega europea?





Cuando planeaba ir a Barcelona le escribí, porque ya nos tirábamos flores por las redes. Nos 'likeábamos' todo, ya había onda. Le dije que me moría por hacer algo con ella y me respondió que le encantaba lo que hacía y que seguía desde hace mucho. Cuando llegué me encontré con una Joaqui de otro país. Fue mágica esa conexión real y estuvo lejos de ser algo impostado o de hacerlo por conveniencia. Nos gustaba lo que hacía la otra, nos conocimos y nos llevamos increíble.





¿Qué sensaciones te quedaron después de cantar junto a L-Gante en Tecnópolis?





Fue algo mágico, porque cuando sacamos 'Lassie' no nos imaginábamos que iba a explotar así y fue inmenso cómo se fue dando todo. Con los pibes de la Cumbia 420 somos amigos, nos cuidamos y nos ayudamos mutuamente entre todos, que es lo que importa. Porque uno llega más lejos en equipo cuando se saca el estigma de que uno sólo es el mejor. Nosotros venimos de lugares socialmente más difíciles, con complicaciones tal vez distintas a las del resto. Es un poco como lo que ha pasado con muchos futbolistas, o lo que representaba la historia de Maradona. Romper con eso de que el pibe de la villa va a ser chorro y demostrar que cualquier pibe de ahí puede ser igual de inmenso o más que personas con otras posibilidades.





Hay una mirada clasista que no puede tolerar que las clases populares accedan al goce, como expresó alguna comunicadora...





Me hirió que una señora de la edad de mi abuela busque boicotear mi carrera, que es con la que alimento a mis hijas. Fuera del puterío, me dolió cómo una persona que no sabe lo que nos ha costado la vida a nosotros busque tirar abajo nuestro crecimiento. Más allá de si te gusta o no la música, o si habla o no de cosas que te representan, la Cumbia 420 tiene su valor por lo que simboliza socialmente. Yo tengo un comedor en Barrio Libertad, a donde van un montón de chicos de las villas que quieren cantar como L-Gante o La Joaqui. Hay gente que dice que hacemos canciones frívolas que sólo hablan de joda. Y yo hago Cumbia 420, pero mi ídolo máximo es el Indio Solari.