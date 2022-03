Susan Ferrer: "Si yo no canto siento que no tengo vida, que no tengo pulso"

28/02/2022 - 21:03 Pura Vida

Por Emilio Marcelo Jozami





La música, para Susan Ferrer, es vida. Lo es desde que nació hasta su presente con "Entre amigos", un álbum doble con canciones clásicas de nuestro repertorio, con participaciones de Marilina Ross, Piero, Sandra Mihanovich, Julia Zenko, Rubén Rada, Litto Nebbia , Juan Carlos Baglietto, Karina K, Ligia Piro, Adriana Varela, Juan Antonio Ferreyra JAF, Aquiles Rogero, Horacio Cabarcos, Ana María Cores, Anahí Core, Sista Lo acompañada por el Buenos Aires Gospel Soul, y Oscar Lajad.

Las canciones que lo componen son clásicos del cancionero popular, inmersos en el inconsciente colectivo y que forman parte de nuestra historia musical, de nuestro ADN. Todo esto versionado con aires de jazz; mucho swing y la fuerza interpretativa de Susan y de cada una de las personalidades que conforman esta obra.

Susan Ferrer, la voz argentina del Mundial de Italia 90 ("Un'estate italiana"), concedió una entrevista exclusiva a EL LIBERAL para hablar acerca de "Entre amigos" y repasar su rica historia que incluye trabajos memorables en grandes musicales.





¿Cómo nació el proyecto musical "Entre amigos"?





Fue un sueño largo, esperado, acariciado y cuando lo inicié a la primera que llamé fue a Sandra Mihanovich. Después de grabar con Sandra, ¿por qué no llamar a otros amigos del arte? Cuando los convoqué aceptaron inmediatamente mi propuesta. Yo les mandaba el demo de lo que quería hacer, de los temas que me gustaría cantar con cada uno de ellos, como por ejemplo con Piero, Litto Nebbia, Julia Zenko, Marilina Ross y Rubén Rada. Yo hacía la versión del tema que les proponía cantar y se los enviaba. Esto empezó antes del confinamiento que tuvimos por el Covid-19. Durante la pandemia lo grabamos. Después, cuando terminó la cuarentena, también terminé de grabar, por ejemplo, con Juan Carlos Baglietto un tema que amo como es "Mis noches sin ti". También grabé con Adriana Varela, Liggia Piro, Karina K, Anahí Core (su hija), Ana María Core. Estoy muy agradecida con este material porque es un disco que va a quedar en la memoria de todos y porque también es un disco de catálogo. Respeté todas las versiones, esencialmente la canción, pero con un estilo mío, los arreglos de Joseph Chaparro, con un trío de jazz.





¿Cómo se siente haber logrado reunir a grandes celebridades de la música?





Se siente mucho placer, un honor. Para mí es un orgullo, por ejemplo, grabar con Aquiles Roggero, un músico excepcional. Humildemente lo digo, para mí también fue una sorpresa que hayan aceptado grabar conmigo toda esta gente referente de nuestra música. Pablo Mascareño, del diario La Nación, me dijo "porque te lo mereces y porque ellos así como vos los admiras ellos respetan tu trabajo". Y yo creo que es eso, son muchos años de trayectoria, de muchos años de estar en la música, en momentos de mucho éxito y en momentos de no tanto éxito que nos pasa a todos y que uno igual sigue por amor al arte. Creo que eso también se reconoce y, además, ser fiel a uno mismo en lo que siente y rodearse de gente muy talentosa. A todas las canciones ustedes van a recordarlas, pero también le van a encontrar un aire nuevo sin perder la esencia.





¿Este proyecto pasa por aquello de que la música es la expresión del alma?





La música es el espejo del alma. La música es la identidad del alma de cada artista. Yo todo lo que lo hago lo hago desde mi corazón y desde lo más profundo de mi interior, sino no podría hacerlo. No puedo cantar una canción que no la sienta. En este disco tengo a Rubén Rada con su canción "Quien va a cantar", un tema hermoso con una poesía bellísima, que él lo hizo en tiempo de candombe y yo lo hice en tiempo de blues. También tomé una canción de Astor Piazzolla que la grabé con Karina K, una gran actriz de comedia musical. Además, con Liggia Piro hicimos una canción de María Elena Walsh como es "Serenata para la tierra de uno". Ninguna canción quedó despegada de la otra. También grabé "Tiempo veloz", con Julia Zenko. Las canciones de rock no perdieron identidad porque todas tienen una misma identidad con esta base de jazz que te decía. Nada perdió su esencia.





¿Por qué canta Susan Ferrer?





Porque para mí es como el agua. Es el alimento del alma. Si yo no canto siento que no tengo vida, no tengo pulso. Mi corazón no funciona si no canto. Yo soy docente, además, y a mis alumnos le transmito la pasión, la pasión del arte, la pasión de la música. Yo siento que es como el pulso de la vida, es como despertarte y sentir que estás respirando, que tienes aire. La música para mí es eso.





Con Aquiles Roggero grabó una canción de Eladia Blázquez. ¿Cómo llegó a la obra de ella?





Grabamos con Aquiles Roggero, el "Maestruli" de Susana Giménez, el único blues que compuso Eladia Blázquez. Hace dos o tres años yo había realizado "Simplemente Eladia", un homenaje a ella. Cuando me metí en el universo de Eladia Blázquez descubrí un mundo que yo no sabía que existía y me enamoré, me enamoré de la obra de Eladia, de sus pensamientos, de su filosofía e vida. Para mí, Eladia es muy importante porque me ha hecho crecer muchísimo, porque conocí su música en todo su esplendor, porque Eladia cambio el lenguaje del tango. A ella le decían "La Discépolo con faldas".