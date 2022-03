REBECCA GIBNEY: "Lo más importante son las cosas sencillas, la gente y el amor"

01/03/2022 - 21:52 Pura Vida

La serie australiana "Under The Vines", con Rebecca Gibney y Charles Edwards llegó a la plataforma de Acorn TV con el magnetismo de su historia y las excelentes actuaciones de sus protagonistas.

Under The Vines sigue a Gibney y Edwards como dos inusuales citadinos que heredan un viñedo en decadencia en la Nueva Zelanda rural.

La estrella de la televisión australiana Gibney interpreta a Daisy Munroe, de la alta sociedad de Sidney, que se dirige a Nueva Zelanda para pasar unas vacaciones en la bodega de su padrastro, recientemente fallecido, que pretende vender. Lo que no sabe es que el viñedo tiene un copropietario: el malhumorado abogado nacido en el Reino Unido, Louis Oakley (Edwards), que también viaja a Nueva Zelanda para escapar de una serie de desafortunados acontecimientos en su vida.

A pesar de que ninguno de los dos ha trabajado duro en su vida y de que ambos se desprecian mutuamente, Munroe y Oakley deben conseguir que el viñedo tenga éxito para poder venderlo.

EL LIBERAL tuvo acceso a una entrevista con la gran actriz australiana Rebecca Gibney, quien se pone en la piel de Daisy Munroe.

Sin hijos y con cinco compromisos, Daisy aprendió de la mejor: su madre tuvo seis maridos antes de morir. Habiendo visto a su madre infeliz en el matrimonio tantas veces (excepto con Stanley, y para entonces Daisy era demasiado adolescente para darse cuenta), Daisy nunca se ha permitido enamorarse de verdad.

¿Nos podría describir a su personaje, Daisy Munroe?

Daisy es una mujer de la alta sociedad de Sydney. Es muy sociable, amable, generosa y de corazón abierto. Pero también es un poco esquiva y, me atrevo a decir, un poco superficial, al menos al principio. Ha tenido una vida muy privilegiada. Básicamente, su padrastro, Stanley Oakley, la ha mantenido. Va a fiestas y lleva un montón de Chanel, Louis Vuitton, Gucci y Prada, todas esas cosas que yo nunca he tenido en mi armario. En realidad, no, he tenido algunas de esas cosas, pero no las reconocería ni aunque me cayeran encima. Así que, ¡es lo más alejado de mí que se puede conseguir!

¿Qué lleva a Daisy a Nueva Zelanda?

Daisy se entera de que su padrastro Stanley ha muerto, lo cual es devastador, pero también descubre que ha heredado un viñedo en la Isla Sur de Nueva Zelanda. Creo que ella asume que va a llegar a Nueva Zelanda y que va a ser como Bajo el sol de la Toscana... ya sabes, tiene todos sus vestidos preparados. Se va a enamorar del lugar o lo va a vender, y nada sucede como ella piensa.

¿Cuál es la realidad a la que se enfrenta cuando llega frente a las expectativas con las que viene?

Daisy llega a Nueva Zelanda y descubre que hay dos herederos del viñedo. Tiene que compartirlo con un pedante del Reino Unido llamado Louis Oakley, que resulta ser el sobrino de Stanley.

¿Cuáles son las primeras impresiones de Daisy sobre Louis?

Al principio, creo que piensa que "es un poco atractivo", hasta que llegan a la lectura del testamento y se da cuenta de que en realidad es bastante arrogante. No tienen nada en común, ni siquiera lo que quieren hacer con el viñedo. Daisy se da cuenta del potencial del lugar y cree que deberían venderlo por un buen precio, pero Louis sólo quiere deshacerse de él de inmediato. Tiene una familia en el Reino Unido y quiere volver a casa. Sin embargo, Daisy no tiene nada a lo que volver, así que para ella esto representa un cambio de estilo de vida.

¿Qué crees que aprende Daisy a lo largo de la serie?

Empezamos la serie con Daisy queriendo un lifting y creo que una vez que llega a Oakley y conoce a la gente de allí, y empieza a hacer un trabajo duro, se da cuenta de que la vida no se acaba cuando llegas a la madurez, en todo caso, puede empezar de nuevo. Y creo que eso es lo que me gusta de su evolución: se da cuenta de que lo más importante son las cosas sencillas de la vida y la gente, y el amor. Y no quiere volver a su vida en Sydney... lo que me encanta.