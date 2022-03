Migue Granados está al frente de la serie reality "Una casa"

02/03/2022 - 21:08 Pura Vida

El humorista y conductor Migue Granados estrenó en la plataforma de Flow "Una casa", una serie reality en la que documentó, con la impronta de comedia que lo caracteriza, la realización de su sueño de toda la vida: la construcción de su propia vivienda. "Es un re nicho de canales de cable y los consumo, me encanta", admite en charla con Télam sobre el género

Los seis episodios de 20 minutos de "Una casa" se preocupan por mostrar procesos y brindar información útil y relevante, tal como el sinnúmero de programas del cable de este estilo, pero suman el sello de Migue Granados en clave "propietario-entrometido-insoportable"

¿Cómo surgió la idea de hacer un programa a partir de la construcción de tu casa?

Me gusta mucho lo que es arquitectura, construcción, la decoración, arreglar las cosas de mi casa, usar herramientas. Y a la vez mi sueño siempre fue hacer mi casa, entonces laburé mucho para ese objetivo puntual y quería registrarlo. Cuando la gente hace una casa o una remodelación va sacando fotos, y yo quería tener un buen registro del proceso. Y después dije: "¿y si hacemos un reality, que además ayude a popularizar el método que utilizamos, que es el 'steel frame'?", que es el método de construcción americano.

En alguna otra entrevista describiste tus proyectos de los últimos años con la frase "Laburo de ser yo". Y mostrar la realización de este sueño tuyo de larga data es una prueba de eso.

Siempre digo que laburo de ser yo porque en mis programas como, canto, charlo y pregunto cosas que me intrigan, pregunto cosas desde la ignorancia, para aprender y sin filtro para obtener datos que me gustan, y eso también soy yo. En ningún programa actúo de nada, simplemente como soy con mis amigos comiendo un asado soy igual en mis programas y se ve que eso es lo que la gente compró: Migue como es él.

¿Trabajás cómodo en la improvisación?

La improvisación es mi zona de confort (otra frase que no quiero mucho), porque sino me aburro. Yo no entiendo a la gente que hace una obra de teatro y repite lo mismo todos los días, o que estudia una obra. Yo cuando casi hago "School of Rock" me quería matar por eso, porque recurrir todos los días a lo mismo es como que te estanca la cabeza. La improvisación la necesito porque sino no me divierto. Ni yo sé lo que voy a decir. Obviamente que "Una casa" está editado, yo improvisé todo y había cosas que eran malísimas. Teníamos 32 horas de material y quedaron seis capítulos de 20 minutos.