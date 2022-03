Charles Edwards, el actor que heredó un viñedo en decadencia

02/03/2022 - 21:30 Pura Vida

POR EMILIO MARCELO JOZAMI

El actor inglés Charles Edwards es Louis Oakley en "Under The Vines", la serie de la plataforma Acorn TV cuya historia sigue a dos personajes citadinos que heredan un viñedo en decadencia en la Nueva Zelanda rural.





Edwars, conocido por sus papeles recurrentes como Michael Gregson en el drama de época "Downton Abbey" y como Martin Charteris en la aclamada serie de Netflix "The Crown", en una entrevista a la que accedió EL LIBERAL habló sobre Louis Oakley, el personaje que compone para "Under The Vines".





¿Puede hablarnos de su personaje Louis?





Louis llega a Nueva Zelanda como un alma perdida. Ha tenido un enfrentamiento con su mujer en casa y su socio le ha abandonado. Tiene unos 50 años, su vida ha caído en picada y su matrimonio se está desmoronando sin que él se dé cuenta. Necesita encontrar un cambio en su vida y en sí mismo.





Háblenos de lo que le lleva a Nueva Zelanda. ¿Es justo decir que Louis tiene algunas suposiciones sobre cómo irán las cosas cuando llegue, y si es así, cómo se compara a la realidad?





Louis vive en Londres con su mujer y su hijo pequeño. Su tío Stanley, al que no conocía demasiado bien, muere y Louis se entera de que ha heredado su viñedo en Nueva Zelanda. Louis sube al avión pensando que será un viaje corto. Ciertamente, cuando ve el lugar piensa que hay que deshacerse de él: es una piedra de molino. No prevé que vaya a quedarse allí mucho tiempo.





¿Cuáles son las primeras impresiones de Louis sobre Daisy?





Louis y Daisy se encuentran por primera vez en el aeropuerto. Llegan sin conocerse para heredar el viñedo. Cuando se ven por primera vez, creo que a él le gusta bastante el aspecto de ella. Es un hombre que viaja solo, y aunque tiene mujer e hijo en casa, en otras circunstancias podrían haber congeniado. Pero cuando se dan cuenta de que ambos están por la misma razón y las cosas se complican un poco más, Daisy empieza a irritarlo mucho, y estoy seguro de que él también la irrita a ella. Creo que Daisy es lo que él llamaría una cabeza hueca total. La desprecia y es condescendiente con su estilo de vida. Es posible que esté un poco celoso de su espíritu libre porque él es un hombre muy cerrado, producto de su educación inglesa. Piensa que ella es ruidosa, estridente y que se viste de forma llamativa, y él no se siente nada cómodo en ese terreno.





¿Cómo evoluciona la relación desde ese primer encuentro?





Aunque al principio se siente muy irritado por ella, creo que admira su tenacidad y generosidad de espíritu y la forma en que está decidida a hacer algo con este lugar destartalado. Aunque al principio él tiene unas ideas muy firmes sobre lo que debería hacerse con el viñedo, ella le hace un truco que no voy a revelar y él se da cuenta de que en realidad ella podría tener razón, y que al menos deberían intentarlo. Él sabe que su vida en casa está en suspenso, así que aprovecha la oportunidad para seguirla. Y entonces se llevan razonablemente bien.





¿Cómo cambia la experiencia de Louis en Oakley, tanto el lugar como la gente, a lo largo de la serie?





Louis experimenta un profundo cambio mientras está en Oakley. La belleza y la asombrosa extensión del paisaje tienen un efecto muy profundo en él, a pesar de que, según menciona, de niño odiaba el campo y era un hombre de ciudad. Creo que aquí encuentra algo que lo conmueve, que no lo había hecho antes. Y creo que eso tiene que ver con el paisaje, y con la sencilla generosidad de la gente que conoce.





¿Qué papel juega el paisaje en el contexto del espectáculo?





No se podría haber ambientado "Under the Vines" en otro lugar. El paisaje tiene un efecto enorme en la historia y en el corazón del espectáculo. Y en los personajes. La cámara se detiene con cariño, y con razón, en el paisaje. Te lleva a otro lugar, y es un lugar maravilloso para que estas dos personas se encuentren y tengan esta experiencia con un telón de fondo tan impresionante.