A Jorge Rial, "el amor profundo" no le alcanzó

03/03/2022 - 21:01 Pura Vida

Tras sucesivos rumores sobre su estado civil e incluso acerca de un nuevo romance con una periodista de C5N, canal que eligió para su vuelta a la televisión, Jorge Rial confirmó su separación de la nutricionista Romina Pereiro en su programa "Argenzuela", que se emite por Radio 10. "Estamos separados, acá el tipo público soy yo, si quieren saber algo vengan acá, el que va a parar los penales soy yo", dijo.

Y agregó en el extenso descargo: "No hay terceras, no busquen a nadie. Si hay algo de lo que hoy no tengo ganas es de estar con alguien. Es más, me estoy acostumbrando a la soledad y me estoy llevando bien quiero decirles. ¿Extraño? Claro que extraño. Extraño a mi familia, a mi casa. Extraño".

Antes, Rial había comenzado diciendo: "Mucho se está hablando de mi separación y la verdad es que son temas que afectan mucho porque hay toda una familia detrás. Lamentablemente es así, estamos separados con Romi. Fue una decisión que tomamos los dos".

Y después de aclarar que "va a ser la única vez que hable", el exconductor de "Intrusos" explicó: "A veces el amor solo y profundo no alcanza, sobre todo en un año muy difícil como el anterior, donde la pandemia personalmente a mí me partió psicológica y físicamente. Pensé que no iba a pasar, pero pasó".

"Me pegó de lleno y entre la pandemia, mis dudas profesionales, entré a una crisis ya antes de la pandemia muy profunda y personal, y esas cosas afectan a una pareja", continuó Jorge Rial para reconocer que "hace mucho que estamos separados".

Por otra parte, contó: "La peleamos muchísimo, y no estamos separados de hace poco, sino de hace un tiempo. Ahora se enteran porque es imposible, soy un tipo público. Decirlo públicamente es una cagada porque son temas privados y no tendría que andar diciéndolo".

"Hay cierto acoso. Sobre todo sobre Romina. Lo digo públicamente para que la dejen en paz a Romina, a su familia. A mi familia, porque seguimos siendo familia y vamos a seguir siendo familia para toda la vida. Sus hijas son mis hijas. Es imposible eso".

A cerca de una posible reconciliación, se animó a señalar: "Hoy parece definitivo. No lo sé tampoco. No lo sé. Vieron que a veces lo definitivo se convierte. Uno no lo sabe. Es esto hoy y hay que asumirlo. Es doloroso".