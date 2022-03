Residente cargó fuerte contra su colega J. Balvin

04/03/2022 - 20:09 Pura Vida

El productor argentino Bizarrap lanzó su BZRP Music Sessions número 49 en colaboración con el puertorriqueño René Pérez Joglar, conocido como Residente y líder de Calle 13, quien le dedicó varios mensajes a su conocida enemistad con el cantante colombiano J Balvin.

En el marco de la sesión más larga que haya producido Bizarrap, de 9 minutos, que ya tiene más de 15 millones de reproducciones en Youtube, Residente cargó directamente contra el músico oriundo de Medellín: "Voy a rebajarme con un bobolón, que le canta a Sponge Bob y a Pokémon. La copia de un clon, el Logan Paul del reguetón".

Según comentó René desde su cuenta de Instagram, Balvin había intentado frenar la publicación de la colaboración cuando se enteró de las críticas hacia él, pero hasta el momento no hubo una respuesta del músico que se encuentra de gira por Buenos Aires.

La pieza, dividida en tres partes, incluye un fragmento dedicado exclusivamente a la enemistad de René con Balvin. "No se compra el respeto por ser talentoso. Una cosa es ser artista y otra cosa es ser famoso", dijo Residente y agregó: "El pueblo luchando, los están matando, y el tipo sube fotos de Ghandi rezando".

También criticó el documental "El niño de Medellín", que Balvin lanzó en la plataforma Amazon Prime donde habla de su lucha contra la depresión y la ansiedad: "Se hace el espiritual, usando la salu' mental pa' vender un documental. Tú ere' má' falso que un hot dog sin ketchup ni pan".

El tema, titulado BZRP Music Sessions Vol. 49, es parte de la larga lista de sesiones que el joven productor argentino ha realizado con reconocidos artistas, entre ellos Nicky Jam, Nicki Nicole y Nathy Peluso.

"No entiende los valores de la vida. Se tiene que tatuar la palabra 'lealtad' porque se le olvida", fue otra de las líneas con las que el líder de Calle 13 se refirió a Balvin en una pelea que tiene larga data.

Es que el año pasado, Balvin había pedido un boicot a los Latin Grammy por falta de representación del reguetón en los premios y Residente le contestó que se lo creería si no hubiese ido el año anterior cuando estuvo nominado: "Ahí tu no pediste boicot, de seguro tenías hasta cambio de ropa para cada premio".

Tras su altercado con Residente, en el 2021, el colombiano J Balvin dijo en el programa del conductor Dímelo King, que se transmite por YouTube.

"Hay muchas cosas que la gente no sabe y no las voy a contar. Cada quien tiene su consciencia tranquila… a palabras necias, oídos sordos... la palabra tuya contra la mía; tu consciencia contra la mía", señaló entonces. Y sobre la posibilidad de que volver a hablar con Residente, el colombiano aseguró que no tendría problemas, pero descartó que retomen al amistad. "Yo lo consideraba amigo, pana. Por eso, dolió".