Mercedes Funes cuenta cómo será ''Soledad''

Luego de haber protagonizado la exitosa telenovela "Argentina, tierra de amor y venganza" (Atav), que tiene prometida una segunda temporada en eltrece, Mercedes Funes estrenará muy pronto un nuevo personaje, pero esta vez, en la pantalla de Telefé, cuando debute "El primero de nosotros", la telenovela que la unió a un elenco encabezado por Benjamín Vicuña, Paola Krum, Luciano Castro, Jorgelina Aruzzi y Damián De Santos.

Ante el inminente debut, Mercedes contó durante su paso por el programa radial "Agarrate Catalina": "La hicimos el año pasado en la pandemia, se hizo y se grabó increíble, es tipo cine, va a estar subida en plataformas, es internacional".

Por otra parte, adelantó: "Yo soy Soledad, somos un grupo de seis amigos, yo estoy casada con Gustavo que es Sebastián Presta y tienen un hijo pequeño y esta mujer no ha encontrado un cauce para seguir su vida. Soledad quiere hacer un cambio abrupto y pasa por todos lados. Muchas mujeres se van a sentir identificadas. Soledad se va a animar de a poco y va a ser divertido de ver".

La última participación de Mercedes en una telenovela la dejó en la más alta consideración del público, que espera poder volver a verla en la segunda temporada de Atav. Al respecto, puntualizó: "No sé nada de Atav ni me han llamado. Son muy divinos conmigo, el público ha sido muy amoroso y sigue siendo una locura la demostración de la gente. Recibo muchos mensajes, pero por ahora no hay nada formal".

Mientras tanto, espera la salida al aire de "El primero de nosotros", cuya cortina musical, "No te vayas", ya fue lanzada. Si bien muchos pensaban que se trataba de la voz de Luciano Pereyra, el tema es interpretado por Fede Couts, actor y cantante.