Internaron a Enrique Pinti de urgencia por una descompensación

05/03/2022 - 15:07 Pura Vida

Pinti, comediante argentino, que hace ya varios años sobrelleva un cuadro de diabetes severa, problemas circulatorios en la pierna y además, fue noticia la fuerte depresión que sufre a causa de la pandemia. Todas estas causas como consecuencia de un deterioro de su salud en los últimos tiempos.

Se informó que fue internado en las últimas horas y lo trasladaron al Sanatorio Otamendi tras sufrir una descompensación y le están haciendo los análisis correspondientes para determinar la gravedad de su cuadro. Su asistente y mejor amiga Cipe Fridman, comento en un canal de televisión que la noticia es “Lamentablemente cierta”. Solo se sabe por el momento que realiza chequeos y que se desconoce la gravedad de su estado, “Lo internaron porque se había descompensado y hay que evaluarlo haciendo una cantidad de estudios”.

En su paso por varios medios, declaro “Tengo muchos remedios y médicos que vienen a casa para atenderme, porque no quiero salir, y todo eso cuesta. Para no caerme en la ducha, lunes, miércoles y viernes tengo a una persona que atendió a mi hermano, que es masajista, y que la volví a llamar para que me ayude a bañarme, y hacer toda una serie de cosas”. También explico su día a día con la diabetes, se le hinchan mucho las piernas y esto dificulta su movilidad: “Es un problema de circulación, pero no hay ningún problema de trombosis porque me hice hacer análisis, pero me resulta difícil levantarme o caminar, aunque camino pero medio torpe”.

Tiempo atrás, el cómico había opinado sobre la situación del país en plena pandemia y su respuesta había sido contundente, “Está cada día peor o igual, que es lo peor de todo. Es un desastre. Nadie hace las cosas para bien de todos. Esta pandemia pone en evidencia que el mundo no está preparado para la salud, de ninguna manera. Han colapsado todos los sistemas: los estatales, los privados, los mixtos, los países antiguos, los orientales, los occidentales. Todos han fracasado por un bichito de mierda que ni siquiera se ve. Esto nos muestra con una debilidad total”, expresó.