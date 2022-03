Maratea quiere viajar a Corrientes en un jet privado

05/03/2022 - 20:54 Pura Vida

"Santi" Maratea no deja de estar en boca de todos. Tras haber impulsado, a través de sus redes sociales, una de las campañas solidarias más importantes en su historial, con la que ayudó a combatir los incendios en la provincia de Corrientes, el influencer inició otra para su propio beneficio.

"Yo cada vez que termino una colecta, hago una para mí. Es equilibrar un poco. No puedo vivir de las colectas porque no es un ingreso fijo, pero cuando llega el momento de juntar plata para mí, me gusta ponerle atención, para que se entienda que hay un disfrute", explicó. Y siguió: "Hay mucha gente que me sigue hace poco por lo de Corrientes y se está por enterar por primera vez que yo cada vez que termino una colecta paso la gorra".

Si bien en otras oportunidades pidió dinero para darse un gusto de lujo, esta vez tiene otra intención. "Siempre pido plata para una cartera Louis Vuitton, para un buzo de Gucci o algo así. Pero esta vez dije: 'Me quiero ir a Corrientes en un jet privado'", contó.

Tras advertir que el link para ayudarlo es de solo 100 pesos, señaló: "El que no quiere, no pone, no es que yo cuando colecto en todas las causas digo 'me quedo con un 1% para cobrar los servicios prestados'. El que quiere pone y el que no, no".

Además, compartió una reflexión sobre el porqué no le importan las críticas ante la colecta: "Defiendo la idea de que el que ayuda, no tiene que ser pobre. La plata en este mundo es un poder. Instalar la idea de que el bondadoso, el empático, tiene que ser pobre, es instalar la idea de que el bondadoso no tiene que tener poder. Y me lo paso por los hue... a eso".