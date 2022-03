SOLITA NO OLVIDA A ROLANDO RIVAS

06/03/2022 - 22:03 Pura Vida

Soledad Silveyra, quien dio vida a la caprichosa, pero apasionada Mónica Helguera Paz en la emblemática telenovela creada por Alberto Migré "Rolando Rivas, taxista", que hoy cumple 50 años de su primera emisión en el viejo Canal 13, aseguró que la tira ocupa un lugar "fundamental" en su trayectoria y que lo que define su vigencia es "la pasión" con la que se hacía, según dijo a Télam.

No fue el primer gran éxito de Silveyra, que se había iniciado en el oficio a los apenas 12 años. Y ciertamente tampoco fue el último. El 50º aniversario de "Rolando…" la encuentra con una obra en cartel, "Locas de remate", en el Astral junto con Verónica Llinás.

¿Qué te pasa cuando ves que ya pasaron 50 años?

Me emociono inmediatamente, es una vida. Todo lo que trabajé, todo lo que descubrí, todo lo que aprendí, los actores, el teatro, y la tele. Esa que hacíamos, que trabajábamos 18 horas con una pasión todos que hace años que no veo. Con Migré en el control poniendo la música, todo era un equipo fenomenal. No sé cómo podíamos trabajar tanto, pero fue maravilloso.

¿Sentís que esa tele no existe más?

Es otra tele. Sin lugar a dudas. Es otro mundo también. La tecnología cambió todo, y hoy mandan las plataformas.

¿Qué te dice la gente hoy?

SS: Recién un tachero me cuidó, me ayudó, que venía con ropa, con bolsas, le pago y cuando me da el vuelto le digo "me está cobrando de menos" y me responde "se van a hacer 50 años de 'Rolando Rivas', Solita, yo estoy en este taxi por Rolando". Es increíble. Y cuando son jóvenes también, me dicen "Uy, lo que le gustaba a mi viejo la novela". Yo creo que lo que pasó con "Rolando" fue esa magia de que la vieron los hombres, creo que fue la primera novela que trascendió el género femenino.

¿Por qué piensa que pasó eso?

Por lo que tenía "Rolando", por lo que era Claudio García Satur; el enorme protagonista de esto es él, que construyó ese personaje. Después la pareja, que tuvimos una química increíble y por algo hice un primer año y me fui… Estaba enamorada de mi marido, y veía que la mano venía peligrosa… (risas)

Por su parte, Satur señaló: "Creo que la identificación que la gente hace entre el personaje y mi persona seguramente tenga que ver con que sigo siendo el mismo muchacho que nació en San Juan y Boedo".

Aunque en octubre de 1974 se hizo una película basada en la tira, ¿por qué se terminó el programa?

CGS: Un día Migré me llamó y me preguntó qué me parecía hacer una tercera temporada y yo le dije "no quememos algo que ha sido formidable" y él me aseguró que pensaba lo mismo que yo, pero no quería dejar de consultarme.