''Chiche'' puso fin a su cobertura en Ucrania

Animado por viejas experiencias cubriendo conflictos bélicos en Vietnam, Biafra y otros, a sus 78 años, "Chiche" Gelblung no dudó en viajar a Ucrania para relatar en primera persona la invasión rusa, pero atento a sus propias palabras sobre que "hay que ser prudente y no pasarte de la raya", en cuanto a la dinámica de la cobertura que esta vez se emitió por HD Crónica, decidió regresar a la Argentina junto a su camarógrafo Marcelo "Chelo" Álvarez y explicó los motivos en una de sus últimas salidas al aire en el canal de noticias.

"Hace un ratito pudimos cruzar la frontera después de casi 8 horas de espera. La posibilidad de llegar a Kiev era muy difícil, no podíamos movernos dentro de Ucrania porque la gente está loca y enojada. También había mucha paranoia entre la gente, toda cámara que se prendía era un problema grave. Así que no tenía mucho sentido seguir", contó.

Y continuó: "Tenemos testimonios muy buenos, lo que se hizo fue interesante y tenemos un gran material para Buenos Aires. Hoy temprano decidimos pegar la vuelta. En Ucrania había barricadas que hacen con civiles armados. Yo estuve en muchos lugares así, pero acá hay una locura insoportable. Desconfían de sí mismos. Incluso hay rumores de que el presidente Zelensky no está en Ucrania y que está hablando de algún lugar del mundo".

"Donde nosotros estuvimos (Lviv, Ucrania) no es tan dramático, pero en estos momentos Rusia maneja todas las fuentes de energía de Ucrania. Si quieren la pueden dejar sin luz y sin agua. Tienen la manzana rodeada y no creo que resistan mucho más tiempo", señaló.

En la previa a su viaje a Ucrania, "Chiche" había asegurado en el ciclo Cristina sin vueltas, por Radio Rivadavia: "Creo que hay que estar ahí, es una guerra bastante diferente, digamos...Toda mi vida he tratado de estar donde hay que estar".

Y recordó la situación más peligrosa que vivió: "Fue en Vietnam, pero no es en el momento en que pasa. El miedo te agarra después. Estuve en la caída de Saigón, un 24 de abril, y hasta el 30 de abril no pude parar en un hotel porque estábamos pasando por Camboya, que se estaban c...... a tiros. Y cuando termina esa historia, me acuerdo que estaba en Tailandia, lloré 24 horas seguidas. Porque no había tenido tiempo ni de procesar".