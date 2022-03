"LA UNIÓN TIENE UN IMPACTO PODEROSO"

07/03/2022 - 20:28 Pura Vida

Muchísimas voces femeninas reflexionarán sobre dónde están paradas hoy las mujeres y la lucha por sus derechos. Teresita Pereyra, Roxana Alieno, Patricia Herrera y Daniela Anríquez, de Soles y Lunas; Mariana Santillán, de Bandeñas, y Carolina Haick, de Las Mullieris, acercaron sus voces a EL LIBERAL.

"Llevo 16 años compartidos con mis compañeras, un tiempo suficiente para darnos cuenta de que la unión entre mujeres, no solo en el arte, puede llegar a ser poderosa en su impacto en la sociedad. Tengo más años transcurridos en los escenarios, atravesando decisiones dolorosas y otras menos agresivas y alentadoras. Me quedo con éstas, las que nos empujan a seguir abriendo caminos, ocupando roles que permitan mostrar el talento creativo y la preparación profesional y en una búsqueda imparable de equidad, libertad y respeto", señaló Teresita Pereyra.

Y su colega Roxana Alieno sumó: "En cuanto a mi rol de mujer en la sociedad, como madre, hija, artista, no dejo de preocuparme por tantos hechos de violencia y de tanta vulnerabilidad. Rezo todos los días para que estos hechos de una vez por todas dejen de apalear a la mujer, y para que sigamos siendo libres, expresivas, creadoras y bellas por naturaleza".

Por su parte, Patricia Herrera señaló: "Sobre lo alcanzado, creo que en estos 16 años que estamos juntas hemos tenido la aceptación del público desde un principio y también la posibilidad de presentarnos en diversos escenarios y eventos. No es algo que haya sido fácil para las mujeres trabajadoras de la música".

Y Daniela Anríquez remarcó: "Nosotras como seres humanos, a través de la música nos reafirmamos y nos convencemos que hacer música nos da fortaleza y dignidad. Que una voz se transforma en movimiento arrasador, comunicador y desprejuiciado. La mujer desde su hermosa creación ha logrado superar muchas trabas de esta sociedad, y lo seguirá haciendo".

Para Mariana Santillán, de Bandeñas, "construir un futuro sostenible para todos significa no dejar a nadie atrás. Las mujeres y las niñas somos fundamentales para encontrar soluciones a los desafíos que enfrentamos en la actualidad y deberíamos ser escuchadas, valoradas y celebradas por toda la sociedad, para que de esa manera se vean reflejadas nuestras perspectivas y elecciones respecto de nuestro futuro y progreso de la humanidad", reflexionó. Y agregó: "La mujer de este siglo elige qué estudiar, si vivimos solas o en pareja, si tendremos hijos o no, entre otras miles de decisiones que hace 51 años exactamente no era posible. Las mujeres de hoy en día, vivimos mejor, pero todavía no podemos hablar de una igualdad real hombre-mujer", según reflexionó.

Mientras que Carolina Haick aportó: "Como trabajadora de la música y como parte de la Asociación Civil Música de Mujeres, siento que han sido muchas las conquistas: ley nacional de cupo femenino en los escenarios, convenio con el Festival Nacional de la Chacarera para que efectivamente se cumpla el cupo y para que las personas con denuncias o causas por violencia de género no suban a los escenarios, tres encuentros nacionales de música de Mujeres y diversidades realizados en Santiago, entre otras. No obstante, seguimos observando que en el ámbito de la cultura persiste una inmensa brecha de género en los escenarios".

Al respecto, puntualizó: "Consideramos importante la representación que podamos tener las diversidades y mujeres trabajadoras de la música, en primer lugar porque tenemos derecho a trabajar y a cobrar por una profesión a la que le dedicamos la vida. La mayor presencia de mujeres de diversidades en los escenarios fomentará más participación y propiciará que más jóvenes, mujeres y niñes vean en la música un proyecto de vida con factibilidad laboral".