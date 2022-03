Amanda Seyfried, entre la ambición y el fraude

07/03/2022 - 20:31 Pura Vida

La reconocida actriz Amanda Seyfried protagoniza "The Dropout", la serie que llegó a la plataforma Star+ en la que encarna a la controversial Elizabeth Holmes, la joven que en la vida real se consagró como la "Steve Jobs de la biotecnología" cuando prometió crear un método casi milagroso de diagnóstico completo y no invasivo de sangre que terminó valiéndole una condena por defraudación masiva.

"Creo que nos fascinan estas historias de ascenso y caída. Cuando somos cómplices en la escalada de alguien, todos tenemos una cierta responsabilidad sobre quién tiene éxito y quién no", explicó a Télam la intérprete, sobre este hecho real que parece superar a la ficción.

Creada por Elizabeth Meriwether, "The Dropout" narra la trama de ambición y engaño que en 2015 puso los ojos del planeta en Silicon Valley, aquella región de California que abunda en emprendimientos tecnológicos y jóvenes con sueños de grandeza.

Habían transcurrido doce años desde que Holmes, antigua estudiante de la Universidad de Stanford, decidió utilizar sus ahorros para fundar Theranos, una compañía especializada en el rubro de los laboratorios clínicos. Con cada vez mayor notoriedad y prominentes inversionistas, su garantía era desarrollar un equipo de diagnóstico portátil que analizara exhaustivamente una pequeña muestra de sangre sin necesidad de utilizar jeringas, algo que a ella la aterrorizaba.

Los años pasaban y sus planes nunca se concretaban. "Estamos cada vez más cerca" y "necesito más fondos" eran las excusas que la CEO de la empresa ponía cuando el mercado y los intereses apremiaban. Para ese momento, Holmes ya era una multimillonaria reconocida por la revista Forbes, pero no esperaba que sus propios empleados dieran vuelta el tablero de la noche a la mañana.

En 2018 fue procesada junto a su pareja y COO de la firma, Ramesh Balwani ,interpretado por Naveen Andrews. El juicio que se le inició por fraude finalizó en enero pasado cuando fue hallada culpable, por lo que podría enfrentar 20 años de prisión.

"Me focalicé en interpretarla de una manera humana, por hallar cosas en ella que me importaran, pero para el momento en que estaba abordando su toma de decisiones, me sentí muy conflictuada. Es mi trabajo conocer a los personajes sin prejuicios, y en este caso me sentí cerca de ella", confesó la actriz.

A partir de esa postura, Seyfried sostuvo su creencia de que Holmes "se metió en esto con las mejores intenciones", aunque no sabe "en qué momento se dio vuelta todo".

Pero, aclaró: "Me gusta plantear preguntas y no proveer respuestas fáciles. Ella fue central en esta historia, y también hay muchos jugadores capitalistas, y la forma en que los negocios, la ciencia y la tecnología trabajan juntos es algo para examinar".