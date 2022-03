Jorge Rial, envuelto en un escándalo amoroso

07/03/2022 - 20:37 Pura Vida

"Yo si fuera (Adrián) Pallares estaría preocupado que no salgan los chat con (Leopoldo) Luque del caso (Diego) Maradona, que están en la causa,….alto voltaje, pero bueno, van por ahí, van por ahí. No hay problema. ¿Quién dice que mañana no los leo?". Con esas palabras, Jorge Rial enfrentó a través de su programa radial Argenzuela, la noticia sobre su supuesto nuevo romance con la periodista Alejandra Quevedo, el cual fue comentado en el debut de "Socios del espectáculo", el programa que desde ayer conducen Pallares y Rodrigo Lussich por el trece.

Y en un tono que sonó a amenaza, agregó: "Yo voy a hablar del nuevo amor de Pallares, que hace tiempo lo tiene y no es nuevo, es clandestino. Hay fotos, videos y chats. Hay testigos de cuando estacionaba a la vuelta del canal, un quilom... El amor es así".

Pero no fue todo. "Mientras están ahí me escriben... hay que bancar la parada. Boca es una de las palabras que aparecen en el chat, y no es el club…lo tengo. Cuando te estalle a vos la bomba mañana, vamos a ver", expresó Rial en un video compartido en redes por el usuario "El Laucha".

Por su parte, la periodista de C5N, Alejandra Quevedo, expareja del tatuador de Rial, Fernando Colombo se defendió en Instragram. "Como madre, mujer y colega es que decidí salir a hablar para decir basta. Primero, para proteger a mi hija, una menor de edad de tan solo 11 años que está sufriendo mucho por lo que se publica, por lo que dicen algunos colegas y que no tiene sustento con la realidad", dijo.

Y agregó: "Vengo padeciendo violencia sistemática como mujer, profesional, no solo hacia mí sino también hacia mi expareja y mis seres queridos. (…) Hace varios días que estoy sufriendo ataques misóginos. En pleno Siglo XXI poner a una mujer como 'robamaridos' ya es inadmisible. E insisto, es un hecho que no tiene que ver con la realidad".

Yanina Latorre fue una de las que señaló a Quevedo como una de las nuevas conquistas de Rial. "La crisis entre JR y RP empezó hace más de un año. En octubre se pudre todo y empiezan el divorcio. Él se va de la casa, y ella se queda con todo... Él se muda a Palacio Cabrera, donde se encuentra con sus nuevas conquistas. Entre ellas, Alejandra Quevedo. Periodista de Radio 10", escribió en un largo reel de Twitter.