Para Lavié, lo de L-Gante es un éxito del momento

El cantante de tango Raúl Lavié tiene 84 años, y casi 70 de ellos, arriba de un escenario. Pero además, no se siente presionado a ser "políticamente correcto" cuando le piden su opinión sobre el boom de la música urbana o el éxito que rodea a las nuevas figuras como L-Gante, el referente de la Cumbia 420 que no deja de sumar seguidores, sobre quien dijo: "Ser artista es algo más que ser seguido en las redes sociales".

"Yo estoy preocupado por mi carrera y no me meto demasiado en este nuevo mundo de los influencers que la gente los considera artistas, pero imaginate que yo tengo 69 años de pisar los escenarios y me he criado en etapas haciendo música y cantando formando una carrera profesional muy seria y no porque me hayan seguido por las redes sociales", dijo en diálogo con el periodista Juan Etchegoyen para Mitre Live.

Y agregó: "Yo respeto muchísimo lo que se está brindando en materia tecnológica y en este caso L-Gante como figura, diría que es un gran artista, pero es algo más que ser seguido en las redes sociales y hay que formarse trabajando y de esa manera uno va a crecer como artista y va a quedar en la memoria, dentro de poco quizás viene otro que supera a L-Gante".

"Es muy difícil juzgar para aquellos seguidores que tiene y yo respeto, para ellos sí es un gran artista, pero para otros no tanto. Es la oferta y la demanda como ha pasado siempre, siempre ha habido artistas de éxito momentáneo", argumentó sobre el fenómenos L-Gante.

Y ofreció una última reflexión contundente: "De pronto viene otro y lo suplantó, es una renovación constante la música y el ambiente artístico, esto de las redes tiene mucha influencia en la gente y en los jóvenes que lo siguen. El artista que llega a tener éxito como L-Gante es ahí donde debe comenzar a modelar su futuro y arriesgarse cada vez más a mejorar, él cree y dice que es cantante".

Raúl Lavié sigue desplegando su vitalidad sobre los escenarios, y según él, su secreto está "en la actitud frente a la vida, las ganas que uno pone. Además soy fuerte y tengo muy buena salud".